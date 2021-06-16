Поймали пьяным за рулем? Тогда и оружие не получишь

В Госдуме предложили лишать нетрезвых водителей на год возможности получить лицензию на оружие.

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Граждане, управлявшие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или же передавшие его для вождения нетрезвому человеку, в течение года не смогут получить лицензию на оружие, такая поправка содержится в законопроекте об усилении госконтроля за оборотом оружия, сообщает РИА Новости.

То же временное ограничение относится и к лицам, привлеченным к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ, а также к тем нарушителям, к которым был применен в качестве меры наказания административный арест.

Сейчас лицензия на приобретение оружия не выдается тем, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за умышленное преступление, либо отбывшим наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, в ходе которого было применено оружие.

Чтобы держать в поле зрения зависимых от алкоголя и наркотиков людей, МВД предлагает создать электронный медицинский реестр водителей.



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