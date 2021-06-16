Toyota стала дороже: очередное изменение цен на многие модели

За бестселлер RAV4 теперь придется выложить минимум 2 049 000 рублей.

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В середине июня очередной корректировке цен подвергся модельный ряд Toyota в России. Подорожало большинство моделей, прежние прайсы уцелели только у седана Camry, минивэна Hiace, пикапа Hilux и внедорожника LC200.

На 34 тысяч стал дороже седан Corolla — теперь самая доступная версия обходится в 1 566 000 рублей. В диапазоне 21–50 тыс. рублей выросли цены на кроссоверы C-HR и Fortuner, их базовые комплектации ныне стоят, соответственно, 2 154 500 и 2 746 000 рублей. А бестселлер бренда кроссовер RAV4 «потяжелел» в различных комплектациях на сумму от 47 до 51 тыс. рублей, и теперь его минимальная цена — 2 049 000 рублей. За топ-версию придется выложить 2 977 500 рублей.

Более статусные модели получили еще более весомые прибавки к ценам. Так, минивэн Alphard подорожал на 117 тыс. рублей, кроссовер Highlander — на 128 тыс. рублей, а внедорожник LC Prado — на 154 тыс. рублей в отдельных версиях. А вслед за основной маркой цены поднялись и у большинства моделей люкс-бренда Lexus, сообщает (https://cena-auto.ru/news/3027/) Цена.Авто: так, например, рост в пределах 100 рублей зафиксирован у сравнительно демократичных седанов ES200 и ES250 и кроссоверов семейств NX и RX.

Также в июне почти на все модели цены подняла компания Kia.

Фото: Toyota