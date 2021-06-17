Пожилой жительнице Бийска надоело сидеть на месте, и она решила поработать на благо общества. Тем более что и краска у нее нашлась.

Прокуратура Бийска решила изучить историю с пенсионеркой, нарисовавшей зебру на дороге. Это видео недавно всколыхнуло соцсети — где же дорожники?! — задавались вопросом пользователи.

Разметка на дороге действительно истертая и давно требовала обновления. Краску бабушке отдали соседи, правда, водоэмульсионную, кисть она соорудила из ветки и строительной перчатки. Женщина покрасила бордюры, нарисовала зебру, обозначила люки канализационных колодцев.

На вопрос, что она будет делать, если ее оштрафуют за самоуправство, Надежда Константиновна Небогатова только улыбается — пенсия у нее 7 тысяч, платить все равно не с чего.

И готова, если ей дадут кисточку и краску, перекрасить все ближайшие перекрестки.

Только вот прокуратура Бийска всеобщей радости не разделяет и организовала проверку в связи с публикациями в соцсетях, передает РИА Новости.

По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, говорят в надзорном ведомстве.

А этот героический китайский пенсионер смог один обуздать торнадо.



Видео: YouTube