Audi отказывается от двигателей внутреннего сгорания

В компании уже установили дату прекращения выпуска моторов, работающих на бензине и дизельном топливе.

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За последние несколько месяцев у Audi появилось несколько новинок. Это модели e-tron GT, Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron — все они электромобили. Дальше подобных моделей будет только больше, а машин с двигателями внутреннего сгорания — меньше. Об этом, как пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung, заявил генеральный директор Audi Маркус Дюсманн, который возглавляет компанию с апреля 2020 года. До этого он входил в совет директоров BMW.

По словам Дюсманна Audi прекратит выпуск новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в 2026 году. Прекратится производство и гибридных силовых установок на основе двигателей внутреннего сгорания, о чем написало агентство Reuters: с 2026 года «гибридных моделей тоже больше не будет».

Разработка же новых двигателей в Audi уже прекращена.

Фото: Angus Gray / Unsplash