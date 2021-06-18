«Зверь» против «Ауруса»: сравнили лимузины Байдена и Путина

Президенты Владимир Путин и Джо Байден прибыли на исторический саммит в Женеву в своих пуленепробиваемых лимузинах. Каждый из которых хорош по-своему.

Материалы по теме Мотоциклы Aurus получат имя Merlon

Британская Daily Mail сравнила Аурус Путина и «Зверя» Байдена и рассказала читателям об особенностях каждого их этих автомобилей.

The Beast

Джо Байден приехал на бронированном Cadillac стоимостью 1,5 миллиона долларов, известном как The Beast («Зверь»). Лимузин президента США оснащен камерами ночного видения, пушками со слезоточивым газом и 20-сантиметровой броней, которая может противостоять бомбам.

Его двери весят столько же, сколько у самолета Боинг 757, шины пневматические, поэтому автомобиль может двигаться, даже если они спущены.

Президент Соединенных Штатов также может использовать современную систему связи, встроенную в «Зверя», который весит около 9 тонн. В автомобиле есть безопасная кислородная система и запасы собственной крови президента на случай чрезвычайной ситуации.

«Зверь» был построен, чтобы противостоять химическим и биологическим атакам, а также пулям и взрывам, а его шасси, как говорят, крайне трудно разрушить.

В задней части автомобиля президент с компанией до четырех пассажиров отделены от водителя стеклянной перегородкой. Президент — единственный, кто может опустить перегородку щелчком переключателя.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Хотя многие особенности «Зверя» остаются засекреченными, известно, что его багажник оснащен системой пожаротушения, слезоточивым газом и дымовой завесой, а на задних сиденьях есть спутниковый телефон с прямым выходом на вице-президента Камалу Харрис и в Пентагон.

Топливный бак «Зверя» бронирован и заполнен специальной пеной, которая не даст ему взорваться даже при прямом попадании.

Шасси автомобиля, разработанное General Motors, изготовлено из стали, в корпусе автомобиля использована комбинация стали, алюминия, титана и керамики.

Аурус Сенат

Российский президент может похвастать своим собственным бронированным лимузином, который, как говорят, может защитить своих пассажиров, даже если полностью погружен под воду.

Aurus Senat — это бронированный лимузин, производимый российским брендом роскошных автомобилей НАМИ. Он оснащен 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 598 лошадиных сил.

«Сенат» длиной 6,6 метра и весом 6,5 тонны имеет гибридный привод и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Гражданская версия Aurus Senat, внешний вид которой был вдохновлен британскими седанами Rolls Royce, производится компанией, которая в значительной степени принадлежит государству.

Рядовой покупатель может приобрести похожий автомобиль за 245 тысяч долларов (18 миллионов рублей), но следует понимать, что, учитывая все навороты и средства безопасности, президентский автомобиль стоит намного дороже.

Aurus — это попытка России составить конкуренцию таким тяжеловесам, как Bentley и Rolls-Royce, на рынке роскошных автомобилей.

Россия пытается снизить свою зависимость от импортных товаров и технологий, эта тенденция набрала обороты после того, как в 2014 году были введены западные санкции.

Материалы по теме 100 рублей, способные спасти жизнь

Планы по выпуску линейки автомобилей Aurus были обнародованы в 2013 году. Путин помог продвинуть модель лимузина, приехав на ней на свою инаугурацию в 2018 году.

Производство седана в ближайшем будущем вряд ли окажет существенное влияние на российский автопром. Министр промышленности Денис Мантуров заявил, что в этом году будет произведено 200–300 автомобилей.

Стало известно, что мотор легкового автомобиля Aurus установят на самолет Як-18Т для наземных испытаний.



Фото: EPA/TASS, imago images/Björn Trotzki, AP/TASS