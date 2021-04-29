Двигатель Ауруса испытают на самолете Як-18Т

Авиационный двигатель-демонстратор АПД-500 будет создан на основе мотора автомобиля представительского класса Aurus.

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Мотор легкового автомобиля представительского класса Aurus установят на самолет Як-18Т для наземных испытаний, об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе предприятия-разработчика данной силовой установки — Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова.

Специалисты ЦИАМ завершили макетирование двигателя-демонстратора АПД-500 и уже летом установят его на самолет Як-18Т для проведения «наземных отработок».

Сейчас АПД-500 проходит стендовые испытания с разработанными для него системами, которые отвечают за взаимодействие с летательным аппаратом: управление двигателем, редуктором, воздушным винтом.

Основная цель проекта — понять, что конкретно нужно поменять в автомобильном двигателе, чтобы на нем полетел самолет. Если удастся приспособить мотор для авиации, выйдет существенная выгода: автомобильные двигатели — крупносерийные, их себестоимость существенно ниже.

Напомним, семейство модульных двигателей для Аурусов НАМИ разработало совместно с Porsche Engineering. Самый мощный из них — V12 с четырьмя турбинами, непосредственным впрыском и системой изменения фаз газораспределения.

Справка



Як-18Т — легкий учебно-тренировочный и пассажирский четырехместный самолет с багажником. Его применяют в учебных заведениях гражданской авиации. В связи с устареванием и износом парка этих самолетов в 2006 году правительство приняло решение возобновить серийное производство модернизированного Як-18Т. Обновление предусматривает ряд конструктивных изменений.

К автомобилю Aurus Senat уже можно прицениться.



Фото: Ладислав Карпов/ТАСС и depositphotos