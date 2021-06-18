Это не самоделка и не кастом — это произведение инженерного искусства, приводимое в действие 3-сильным двигателем УЗМД-Л3/2 1930-х годов.

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Невероятный по дизайну и конструкции байк «СССР» — уже не первый проект талантливого туляка Евгения Григорьева, и прошлое его творение также попадало в прицел Youtube-канала «#ЧУДОТЕХНИКИ с Георгием Беловым». Наверное, точнее всего машину опишет удостоившийся наибольшего количества лайков комментарий под этим видео.

Это самый махровый стим-панк в моей жизни! Евгений не с нашей планеты, и его корабль просто потерпел крушение в лесах Тулы! У меня нет слов! Ржа, латунь и медь! А еще там оружие делают... Это безумно круто!» — написал Antonio Gaudi.

Новый мотоцикл Григорьева язык не поворачивается назвать кастомом или самоделкой. Для самоделки он слишком хорош, а кастом — это что-то изначально существовавшее, а потом переделанное. Тут же нет, никакой основы изначально не было. Более того, почти каждая деталь — совершенный оригинал. Известно лишь, что в конструкции присутствуют (фрагментами) два примуса, используются покрышки от сельхозтехники, а также серийно выпускающая лента — для ленточных тормозов.

И да, двигатель — тоже серийный, но какой! Выпускавшийся в 1930–1950 годах стационарный бензиновый двигатель УЗМД-Л3/2, в народе «Ленинец». Объем — 350 куб. см, мощность — 3 л.с. Но тягу, если совладать с оригинальным алгоритмом включения сцепления, движок выдает очень неплохую. Впрочем, главное в этом мотоцикле не ходовые качества, а художественная и инженерная, если угодно, ценность.

Еще один гениальный инженер и фанат мототехники Asook живет в Санкт-Петербурге и создает двухколесные шедевры из старых скутеров, мопедов и велосипедов.

Фото, видео: Youtube-канал / «#ЧУДОТЕХНИКИ с Георгием Беловым»