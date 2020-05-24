Житель Санкт-Петербурга создает шедевры на двух колесах. Их можно купить

Базой для очередного проекта может послужить и новый китайский электровелосипед, и старый советский мотоцикл, но едва ли вы узнаете их в конечном продукте.

Уникальные мотоциклы в единственном экземпляре создает талантливый житель Санкт-Петербурга, известный в интернете под ником Asook. Первый такой мотоцикл умелец собрал летом 2016 года, и с тех пор его руками создано уже 24 великолепных образца инженерного творчества. Некоторые представляют собой «полет фантазии» и арт-объекты, другие же — полностью готовы к эксплуатации.

Asook собирает свои творения буквально из подручных материалов. В качестве доноров используются старые скутеры, велосипеды, мопеды, периодически закупаются новые запчасти и транспортные средства целиком. Базой для очередного проекта может послужить и новый китайский электровелосипед, и старый советский мотоцикл, но едва ли вы узнаете их в конечном продукте. Каждый мотоцикл имеет уникальный дизайн и целый набор оригинальных инженерных находок. В галерее под публикацией можно посмотреть на некоторые его работы, а лучше сходить на его страничку Drive2.ru и ознакомиться со всем подробно.

Автор мастерски владеет сваркой, окраской, производством деталей из стеклопластика, и имеет, судя по всему, хороший парк оборудования, включая трубогибы, прессы и многое другое. На не самый сложный проект уходит около месяца. Мотоциклы выставляются на продажу — цены начинаются примерно от 100 000 рублей. Творения Asook пользуются успехом — в частности, их используют в оформлении интерьеров различных заведений.

Если вам близка мотоциклетная тема, то вас наверняка заинтересуют редкие экспонаты из музея Honda.

Фото: Asook, Дмитрий Зезенков, Gorya4ii, Леонид Дмитриев