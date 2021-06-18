Duster обновился — теперь фары будут как у Логана (видео) — журнал За рулем

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Duster обновился - теперь фары будут как у Логана (видео)

Фонарям добавят Y-образных светодиодных полос, а экран мультимедийки сделают крупнее.

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В России кроссовер Renault Duster сменил поколение совсем недавно, в марте 2021 года, однако в Европе вторая генерация продается под брендом Dacia аж с 2018-го, и необходимость освежения внешности назрела.

Премьера близится, но пока речь не об официальном презентационном видео и даже не о тизере — обновленный кроссовер лишь мелькнул в ролике, посвященном новому логотипу Dacia.

Румынское подразделение реформирует стиль вслед за головным брендом Renault, однако нас интересует Дастер: что же удается рассмотреть в видео? Кроссовер попадает в кадр дважды — в самом начале и ближе к концу ролика.

Подробностей можно извлечь немного: понятно лишь, что головная оптика получит фамильные черты соплатформенных Logan и Sandero, т.е. у кроссовера будут такие же фары и фонари с Y-образными светодиодными элементами. Известно также, что дисплей мультимедийного устройства Дастера увеличится до 8 дюймов. По предварительным данным, премьера обновленного Dacia Duster ожидается 22 июня.

  • А что за еще один небольшой кроссовер мелькает в этом ролике? Это Spring, перспективная компактная «электричка» с запасом хода в 230 км.

Видео: Youtube / Dacia UK

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Отзывы о Renault Duster (21)

Renault 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Дизель 90л/с. Неубиваемый. Согласен с статьёй.

Недостатки:

Описаны. известны. 5–6 скорость "растянуть для трассы"

Комментарий:

хочется добавить про расход д/т. При скорости до и = 90 км/ч (обороты 1950–2100), расход 5,8 л/100, скорость 90–110 расход 6,0, свыше 110 км/ч расход 6,3 км/ч. Как не странно, но по городу расход меньше получается. На трассе как правило, если есть возможность скорость 109 км/ч.

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