Duster обновился - теперь фары будут как у Логана (видео)

Фонарям добавят Y-образных светодиодных полос, а экран мультимедийки сделают крупнее.

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В России кроссовер Renault Duster сменил поколение совсем недавно, в марте 2021 года, однако в Европе вторая генерация продается под брендом Dacia аж с 2018-го, и необходимость освежения внешности назрела.

Премьера близится, но пока речь не об официальном презентационном видео и даже не о тизере — обновленный кроссовер лишь мелькнул в ролике, посвященном новому логотипу Dacia.

Румынское подразделение реформирует стиль вслед за головным брендом Renault, однако нас интересует Дастер: что же удается рассмотреть в видео? Кроссовер попадает в кадр дважды — в самом начале и ближе к концу ролика.

Подробностей можно извлечь немного: понятно лишь, что головная оптика получит фамильные черты соплатформенных Logan и Sandero, т.е. у кроссовера будут такие же фары и фонари с Y-образными светодиодными элементами. Известно также, что дисплей мультимедийного устройства Дастера увеличится до 8 дюймов. По предварительным данным, премьера обновленного Dacia Duster ожидается 22 июня.

А что за еще один небольшой кроссовер мелькает в этом ролике? Это Spring, перспективная компактная «электричка» с запасом хода в 230 км.

Видео: Youtube / Dacia UK