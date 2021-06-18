АВТОВАЗ проверяет подушки на XRAY и Largus

Возможная проблема — в блоке управления подушками. Но поводов для беспокойства у владельцев нет, считают на заводе.

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На АВТОВАЗе стартовала сервисная кампания по замене блоков управления СНПБ — системы надувных подушек безопасности. Под действие кампании попало 32 тысячи единиц техники моделей Lada Largus и XRAY, отгруженных с завода с 19 октября 2020 года по 8 июня 2021 года.

При обращении владельца автомобиля из списка по несоответствию «горит контрольная лампа неисправности подушки безопасности» необходимо провести диагностику. При выявлении кода ошибки В1000–49 провести замену установленного блока СНПБ на XRAY 985100954R, на LARGUS 8450091188 на новый блок», — цитирует ресурс Лада.Онлайн оказавшееся его в распоряжении предписание завода для дилеров.

На АВТОВАЗе отмечают, что это обычная сервисная кампания, которую не стоит воспринимать в негативном ключе, пишет источник. Все необходимые работы будут выполняться при первом посещении автоцентра — например, во время очередного ТО.

Кстати, с 2022 года Росстандарт планирует сделать функцию оповещения о сервисных кампаниях через приложение Госуслуги.

Фото: АВТОВАЗ