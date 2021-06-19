Стильный Боббер из советского мотоцикла Днепр (видео)

Всего год трудов, и байк 1980 года выпуска не узнать. Особенно радует новый характер мотора с маховиком, облегченным на 1 кг.

Материалы по теме Проект «СССР» — уникальный мотоцикл из Тулы

Советская техника обладает особым шармом, который сейчас очень востребован мастерами кастомайзинга, и в особенной степени это применимо к советским мотоциклам с оппозитными моторами — Уралу и Днепру. Проект «Днепр МТ10–36 Боббер» Станислава Малыхина — выдающийся, ведь ему удалось сохранить харизму исходника и вдохнуть в нее новую жизнь.

Успех проекта — в отчетливом авторском почерке. Станислав не стал заниматься повсеместной заменой узлов и деталей на современные, а пошел путем эволюции того, что есть. Поначалу он собрал байк «по-крупному»: удалил у серийного мотоцикла Днепр МТ10–36 1980 года все лишнее, облегчил и модифицировал заднюю часть рамы, изготовил и установил одиночное седло. Потом апгрейду подверглись главная передача, система питания (новые карбюраторы Keihin Vp, увеличение жиклеров), рулевые рукоятки...

Кстати, руль до самого финала проекта остался родным; его, для получения нужной посадки, пришлось лишь развернуть другой стороной. А вот все остальное — эволюционировало: занижение подвески на 10 см, перекраска рамы, более подходящий обновленному силуэту байка топливный бак Jawa, новые колеса (переднее — R18, обод от мотоцикла ИЖ; заднее — R16, из автомобильной докатки), облегчение маховика на 1 кг, ГРМ из сборной «солянки» деталей Audi, BMW и ВАЗ-2108, электронное зажигание...

Постройка мотоцикла заняла целый год. Сейчас автор наслаждается вечерними прогулками на Днепре и занимается новым проектом на базе ГАЗ-21.

Жаль, что выпускавший Днепры Киевский мотозавод больше не существует. А вот его собрат — Ирбитский мотозавод, чувствует себя прекрасно, и собственный Боббер даже есть в его модельном ряду.

Фото: Instagtam / @stanislav_malyhin

Видео: Youtube / Днепр боббер