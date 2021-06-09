Спортивный руль, дисковые тормоза, выхлоп «ночной вихрь» и другие интересные нюансы конструкции нового российского мотоцикла.

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Новая модель мотоциклов российской марки Урал под названием Боббер LE сразу после своего появления осенью 2020 года вызвала большой интерес. Летом 2021 года Боббер, хоть и позиционируется как ограниченная серия, все еще значится на сайте Ирбитского мотозавода (ИМЗ), а объявленная при старте продаж цена базовой версии составляет 1 080 000 рублей.

Вкратце напомним, что облик Боббера создавался совместно с дизайнером Александром Тюрюминым и содержит отсылки к советским спортбайкам Ирбит С-51 и М-52С. Оригинальная цветографика мотоцикла и коляски позволяет модели с любого ракурса сохранять двухцветную окраску.

Все основные данные по мотоциклу в небольшом обзорном видео собрал Youtube-канал «Техника времени».

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Двигатель Боббера — стандартный для Уралов 750-кубовый мотор воздушного охлаждения с электронным впрыском, мощностью 41 л.с. Передняя вилка — телескопическая, в отличие от остальных моделей (СиTи, Gear Up и Weekender), которые комплектуются рычажной вилкой типа «Турист».

Еще одна яркая черта — покрышки Shinko 270 Super Classic WW с белой окантовкой на 18-дюймовых колесных дисках.

После премьеры модели ИМЗ публиковал видеоролик, в котором можно увидеть Урал Боббер LE в движении.

Фото: ИМЗ

Видео: Youtube / Техника времени