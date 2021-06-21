АВТОВАЗ будет выпускать простые автомобили и «подороже»

На встрече с журналистами президент компании Николя Мор очертил основные направления развития АВТОВАЗа до 2026 года.

Рассказывая о среднесрочном плане АВТОВАЗа, Николя Мор отметил, что его главная задача — обновление модельной линейки. Часть из этого уже была представлена генеральным директором Renault Лука де Мео в январе 2021 года в рамках плана Renaulution («Ренолюция»), а первыми ласточками в начале года стали новый Largus и Niva Travel.

Но с 2023-го по 2026 год АВТОВАЗ войдет в цикл обновления модельного ряда, и это предполагает ряд абсолютно новых моделей. Они выведут бренд Lada на более высокий ценовой уровень по сравнению с текущим. Стоимость новых моделей будет начинаться от 1 млн руб., потом — от 1,2 млн руб. Но в линейке останутся и автомобили бюджетного сегмента. Таким образом, Lada будет не только доступным брендом для потребителей, но и брендом, который предоставляет автомобили с «хорошими характеристиками и качеством продукта за соответствующие деньги».

Чтобы поддержать обновление модельного ряда, АВТОВАЗ проводит глубокую модернизацию своих производственных площадок, это касается производств в Тольятти и Ижевске, а также модернизации инжиниринговой и испытательной баз. АВТОВАЗ должен соответствовать требованиям в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) и тем направлениям, которые задает Правительство Российской Федерации. Так, расположенный в 30 км от Тольятти испытательный полигон «Сосновка» будет полностью модернизирован.

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Также станут повышать навыки и квалификацию инженеров и производственников, чтобы они были в курсе всех новейших технологий, потому что качество автомобилей Lada должно быть на уровне глобальных брендов.

Высказался Мор и о текущем мировом кризисе, связанном с пандемией: он отметил, что в компании предполагали, что он захватит лишь несколько месяцев, но в реальности оказалось, что он продлится весь 2021 год и часть 2022 года.

Напомним, Николя Мор вступил в должность президента АВТОВАЗа 1 июня, сохранив при этом позицию генерального директора по операциям Groupe Renault в России и СНГ, которую он занимает с 1 мая 2021 года.

Фото: ТАСС