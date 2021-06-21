Больше штрафов: ГИБДД хочет расширить список неисправностей авто

Речь о списке технических неисправностей автомобиля, за которые водителей могут оштрафовать прямо на дороге. Минэкономики предложило существенно смягчить этот перечень.

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В частности, такие поломки, как неработающая антиблокировочная тормозная система (АБС) и система очистки фар, напрямую не угрожают безопасности дорожного движения, да и многие другие положения документа избыточны, пишет «Коммерсант», у которого имеется текст документа. Кроме того, в перечне есть положения, которые приведут к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц.

В действующем перечне, являющемся приложением к постановлению правительства № 1090, указаны неисправности, при выявлении которых инспектор может применить ст. 12.5 КоАП (штраф от 500 руб.). Его редакция признана устаревшей, и в 2020 году МВД представило доработанную версию (сейчас проходит экспертизу). В список должны входить только неисправности, напрямую угрожающие безопасности движения.

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Кроме того, поскольку для выявления ряда неисправностей требуется соответствующее оборудование, их также следует исключить. Например, проверку эффективности торможения (нужен роликовый стенд) и проверку угла наклона света фар (необходим специальный прибор).

ГИБДД доработает перечень с учетом замечаний Минэкономики.

Под запрет попали многие доработки автомобилей. Подробнее об этом читайте здесь.



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Фото: Владимир Гердо/ТАСС