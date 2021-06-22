Назвали автомобили, которые быстрее теряют в цене

Любая покупка автомобиля — это потеря денег. Машина — не инвестиция, напоминает эксперт.

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В первый год эксплуатации автомобиль теряет от 10 до 20% первоначальной стоимости, а спустя 5 лет потери составят 40–60%, рассказал агентству «Прайм» директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

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Чем популярнее модель, тем меньше она теряет, например, Toyota Camry — востребованная «японка» с имиджем хорошего качества — за первый год скинет 12% своей стоимости, ее конкурент Volkswagen Passat — 13%, а Hyundai Sonata — уже 16%. Трехлетняя Camry потеряет около 27%, Passat — 30%, Hyundai Sonata — все 40%.

В люксе важен первый владелец

Бюджетные и премиальные дешевеют по-разному: если бюджетные — стандартно и постепенно, то в подклассе Luxury ценится быть первым владельцем автомобиля, потом транспортное средство сразу теряет 20–30%, вне зависимости от срока эксплуатации. За два года машина может обесцениться наполовину.

Премиальные — выгодно

Покупать автомобиль с пробегом премиальной марки часто выгодно. Через несколько лет такую машину можно будет продать почти за те же деньги, потому что на него сохранится спрос. При этом потеря стоимости у премиальных марок стандартной комплектации наименьшая.

А вот покупать авто топовой комплектации премиальных марок в смысле последующей перепродажи невыгодно — люди вряд ли оценят дополнительное оборудование, дорогую музыку или экстравагантные цвета.

Фото: Ведомости/ТАСС