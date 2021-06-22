Съел протокол? За это оштрафуют — журнал За рулем

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Съел протокол? За это оштрафуют

Суд посчитал, что водитель «воспрепятствовал осуществлению правосудия».

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Этот курьезный случай произошел в Брянске, только вот виновнику не до смеха.

В октябре 2020 года 35-летний водитель, находясь у мирового судьи, ознакамливался с материалами дела об административном правонарушении, возбужденном в отношении него за управление автомобилем в нетрезвом виде. Неожиданно он вырвал из дела протокол и съел его на глазах работников суда.

Судья посчитал, что своими действиями он «воспрепятствовал осуществлению правосудия», а это уже уголовная статья.

17 июня 2021 года Советским районным судом города Брянска вынесен приговор по уголовному делу в отношении этого гражданина.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).

С учетом смягчающих обстоятельств (признания подсудимым своей вины и раскаяния в содеянном) его оштрафовали на 30 000 рублей. Максимальное денежное наказание по этой статье — штраф до 200 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: ТАСС

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