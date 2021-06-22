Подожгли машину: не вандализм, обычная бизнес-разборка

Полицейским удалось не только выявить преступников, но даже поймать их с поличным.

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В полицию Владивостока поступили сообщения о двух случаях поджогов иномарок. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, и несмотря на то, что злоумышленники скрывали свои лица под масками и капюшонами, установили их личности. Более того, удалось определить следующую жертву, чье транспортное средство должно было стать следующим в списке поджигателей, сообщает «МВД Медиа».

Когда полицейские прибыли на место, они увидели двух мужчин, которым уже удалось подпалить автомобиль. Они оказали сопротивление сотрудникам МВД, стреляли из газовых пистолетов и попытались скрыться.

В итоге злоумышленников поймали и доставили в отдел полиции Владивостока. Ими оказались местные жители 35 и 42 лет. Один из задержанных таким образом хотел отомстить бывшим компаньонам по страховому бизнесу, а второй — нанялся помочь ему в этом за 40 тысяч рублей.

По предварительным данным, причиненный ими ущерб составляет более 2 млн. рублей.

В отношении поджигателей возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Эти молодые люди поджигали машины, чтобы добиться авторитета в своем кругу общения.



Фото и видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю