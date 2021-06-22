Очная ставка: битва тракторов МТЗ-82 и Т-40 (видео)

Думаете, Беларус одержит быструю победу? Как бы не так!

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Своеобразное «перетягивание каната» давно стало народной забавой и, если угодно, шутливым видом спорта среди тех, кто работает на российских и советских тракторах. Youtube-канал Offroader подготовил видео, посвященное схватке, которую вполне можно именовать принципиальным противостоянием — Беларус против «сороковки».

Приверженцев и одного, и второго трактора хватает как в России, так и в странах бывшего СССР — словом, везде, где продолжают эксплуатировать эту технику. Т-40 выпускался на Липецком тракторном заводе с 1961 по 1995 годы, но многие образцы этой модели до сих пор в ходу. Белорусский МТЗ-82 выпускается по сей день, однако перед нами экземпляр, который явно застал как минимум девяностые.

Обе машины — полноприводные. У «сороковки» за все время ее производства была всего пара вариантов дизеля с воздушным охлаждением — 37 и 50 л.с. Беларус, на первый взгляд, вооружен явно лучше: под его капотом 80 дизельных «лошадей», а система охлаждения жидкостная, что обещает куда меньшую термонагруженность. Однако интрига схватки будет держать вас в напряжении до самого конца.

Кстати, Беларус в этом году пережил обновление — новейшая версия называется Беларус 82.3.

Видео: YouTube / Offroader