Обновленный Беларус: все изменения

Что обновилось?
Базовый трактор серии «БЕЛАРУС 80» представили еще в далеком 1974 году, а модель 82.1 в последней версии практически без изменений выпускают с 2007 года. Преемника — «Беларус 82.3» — показали в 2020-м. От предшественника новый трактор отличается, прежде всего, внешне. Вместо рубленых форм капота, характерных для экстерьера самоходной техники и автомобилей семидесятых годов, мы видим вполне современный обтекаемый дизайн и четыре линзованные светодиодные фары.
Бросаются в глаза и большие 24-дюймовые передние колеса, существенно повышающие возможности машины при оборудовании фронтальным ковшом и проходимость на мокром грунте. Впрочем, такие колеса ставили и на некоторые модификации предыдущей модели 82.1. А вот более объемный и тихий глушитель, закрепленный на правой передней стойке кабины, — абсолютное новшество. Теперь ничего не мешает обзору. На всех предыдущих моделях восьмидесятого семейства глушитель был закреплен консольно на выпускном коллекторе.
Существенно переработанная кабина теперь соответствует европейским стандартам по безопасности (все подробности о них — на «РЕЙС.РФ». Прочные стойки и крыша защитят тракториста при опрокидывании машины и от падения тяжелых предметов, а вклеенные стекла и высококачественные уплотнители избавят от вредного воздействия распыляемых на полях пестицидов и ядохимикатов.
В базовое оборудование входит кондиционер, который опционально может быть дополнен системой климат-контроля. В кабине установлены сиденье фирмы Grammer с пневматической подвеской и новая информативная приборная панель, есть аудиосистема с USB-портом. Зеркала заднего вида теперь с электрической дистанционной регулировкой и обогревом.
Конструкция
Как и предшественник, новый трактор считается универсально-пропашным собран на полурамном остове, представляющем собой жесткий блок из картеров агрегатов трансмиссии (кроме переднего моста), к которому притянуты болтами два продольных лонжерона полурамы, замкнутые поперечным брусом. Спереди на полураме установлены двигатель и шарнирно качающийся на продольном шкворне передний мост. Цифра 2 в обозначении модели указывает на два ведущих моста. Колесная формула машины 4К4а, где первая четверка — общее количество колес, вторая — количество ведущих, а буква «а» указывает на меньший диаметр передних.
Двигатель — проверенный временем (с того же 1974 года!) четырехцилиндровый атмосферный дизель ММЗ Д 243, выпускаемый тоже в Минске. Разработанный специально для тракторов, 81-сильный 4,75-литровый агрегат базируется на чугунном блоке цилиндров со сменными мокрыми гильзами. Головка блока восьмиклапанная, и тоже отлита из чугуна. Привод ГРМ — штангами от расположенного в блоке распредвала. Шестеренный привод распредвала и вспомогательных агрегатов расположен со стороны носка коленвала.
Главное отличие двигателя новой машины от тех, что ставили ранее, — в топливной аппаратуре. В современной версии выхлоп соответствует экологическим нормам Stage II, что не потребовало внедрения управляющей электроники. По-прежнему мы видим четырехплунжерный рядный ТНВД, управляемый перемещением рейки, и тоже механическую «глушилку» с тросиковым приводом из кабины машиниста. Не имея электронно-управляемых форсунок, эта классическая аппаратура переваривает дизельное топливо практически любого качества. Если где-то замкнет и сгорит вся электропроводка, дизель с механическим впрыском будет работать, пока в баке есть топливо.