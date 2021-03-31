Обновленный Беларус: все изменения

К началу посевной МТЗ обновил свой самый массовый трактор. Пропашной 82.3 получил ряд узлов от более мощных машин — все для того, чтобы он стал производительнее и надежнее. А задние фонари теперь светодиодные — заменять лампочки не придется!

Что обновилось?

Базовый трактор серии «БЕЛАРУС 80» представили еще в далеком 1974 году, а модель 82.1 в последней версии практически без изменений выпускают с 2007 года. Преемника — «Беларус 82.3» — показали в 2020-м. От предшественника новый трактор отличается, прежде всего, внешне. Вместо рубленых форм капота, характерных для экстерьера самоходной техники и автомобилей семидесятых годов, мы видим вполне современный обтекаемый дизайн и четыре линзованные светодиодные фары.

Бросаются в глаза и большие 24-дюймовые передние колеса, существенно повышающие возможности машины при оборудовании фронтальным ковшом и проходимость на мокром грунте. Впрочем, такие колеса ставили и на некоторые модификации предыдущей модели 82.1. А вот более объемный и тихий глушитель, закрепленный на правой передней стойке кабины, — абсолютное новшество. Теперь ничего не мешает обзору. На всех предыдущих моделях восьмидесятого семейства глушитель был закреплен консольно на выпускном коллекторе.

24-дюймовые передние колеса превращают трактор в вездеход. Клеммные зажимы позволяют передвигать задние колеса на полуосях Глушитель закреплен на правой стойке кабины и не мешает обзору

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Существенно переработанная кабина теперь соответствует европейским стандартам по безопасности (все подробности о них — на «РЕЙС.РФ». Прочные стойки и крыша защитят тракториста при опрокидывании машины и от падения тяжелых предметов, а вклеенные стекла и высококачественные уплотнители избавят от вредного воздействия распыляемых на полях пестицидов и ядохимикатов.

В базовое оборудование входит кондиционер, который опционально может быть дополнен системой климат-контроля. В кабине установлены сиденье фирмы Grammer с пневматической подвеской и новая информативная приборная панель, есть аудиосистема с USB-портом. Зеркала заднего вида теперь с электрической дистанционной регулировкой и обогревом.

Управление похоже на автомобильное с дополнительными функциями Кабина машиниста крепится к остову через резиновые подушки. Для работы тормозов прицепа на тракторе есть пневмокомпрессор

Конструкция

Как и предшественник, новый трактор считается универсально-пропашным собран на полурамном остове, представляющем собой жесткий блок из картеров агрегатов трансмиссии (кроме переднего моста), к которому притянуты болтами два продольных лонжерона полурамы, замкнутые поперечным брусом. Спереди на полураме установлены двигатель и шарнирно качающийся на продольном шкворне передний мост. Цифра 2 в обозначении модели указывает на два ведущих моста. Колесная формула машины 4К4а, где первая четверка — общее количество колес, вторая — количество ведущих, а буква «а» указывает на меньший диаметр передних.

Дизель без турбонаддува — такие еще бывают на тракторах

Двигатель — проверенный временем (с того же 1974 года!) четырехцилиндровый атмосферный дизель ММЗ Д 243, выпускаемый тоже в Минске. Разработанный специально для тракторов, 81-сильный 4,75-литровый агрегат базируется на чугунном блоке цилиндров со сменными мокрыми гильзами. Головка блока восьмиклапанная, и тоже отлита из чугуна. Привод ГРМ — штангами от расположенного в блоке распредвала. Шестеренный привод распредвала и вспомогательных агрегатов расположен со стороны носка коленвала.

ТНВД управляется двумя тросиками — никакой электроники!

Главное отличие двигателя новой машины от тех, что ставили ранее, — в топливной аппаратуре. В современной версии выхлоп соответствует экологическим нормам Stage II, что не потребовало внедрения управляющей электроники. По-прежнему мы видим четырехплунжерный рядный ТНВД, управляемый перемещением рейки, и тоже механическую «глушилку» с тросиковым приводом из кабины машиниста. Не имея электронно-управляемых форсунок, эта классическая аппаратура переваривает дизельное топливо практически любого качества. Если где-то замкнет и сгорит вся электропроводка, дизель с механическим впрыском будет работать, пока в баке есть топливо.

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