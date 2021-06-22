Обновленный Duster: Y-образные ДХО и робот с двойным сцеплением — журнал За рулем

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Обновленный Duster: Y-образные ДХО и робот с двойным сцеплением

Речь, конечно же, не о нашем Дастере, а о его румынском собрате Dacia Duster, который появился в Европе на несколько лет раньше и настоятельно требовал обновления.

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Dacia обновляет свой культовый кроссовер Duster: его дизайн претерпел изменения, особенно это касается фар и решетки радиатора. У автомобиля Y—образные дневные ходовые огни, перекликающиеся с последними моделями Sandero и Logan.

Обновленный Duster будет доступен в передне- и полноприводных версиях и получит автоматическую коробку передач EDC с двойным сцеплением.

У автомобиля новые 16- и 17-дюймовые колеса, они обладают лучшей аэродинамикой, чем предыдущие, и помогают полноприводной версии выделять на 5,8 грамма меньше CO2. Это стало возможным также благодаря чуть измененной форме заднего спойлера. Завершают изменения снаружи — хромированные вставки на решетке радиатора.

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Внутри появилась новая информационно-развлекательная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, и беспроводные Android Auto и Apple CarPlay, помимо обычной встроенной навигации. У автомобиля новая высокая центральная консоль с убирающимся подлокотником. Он отодвигается на 70 мм и на более дорогих версиях содержит пару USB—портов. Обивка сидений также полностью обновлена.

В салоне другие, более удобные подголовники. Они похожи на те, что установлены на Logan и Sandero, которые, в свою очередь, позаимствовали их у Clio последнего поколения.

Но, конечно же, самым важным изменением является 6-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Однако новая EDC доступна только в сочетании с передним приводом и 150-сильным бензиновым мотором. Если вам нужен 4x4 с тем же мотором, придется довольствоваться обычной 6-ступенчатой механической коробкой передач.

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На данный момент ничего не известно о гибридной трансмиссии, но клиенты из Европы могут выбрать Duster ECOG 100, оснащенный 50-литровым баком для сжиженного газа (LPG), установленным там, где обычно располагается запаска.

В таком автомобиле увеличенный запас хода, при этом выбросы CO2 сокращены на 9,5% по сравнению с традиционным бензиновым двигателем.

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Также автомобиль получил новый цвет — Arizona Orange.

Dacia будет продавать обновленный внедорожник в Европе с сентября 2021 года, пока со старым логотипом. Обновленный логотип бренда появится на серийных автомобилях во второй половине следующего года.

Фото: Dacia

Обновленный Duster: Y-образные ДХО и робот с двойным сцеплением

Речь, конечно же, не о нашем Дастере, а о его румынском собрате Dacia Duster, который появился в Европе на несколько лет раньше и настоятельно требовал обновления.

Обновленный Duster: Y-образные ДХО и робот с двойным сцеплением — фото 1256160Обновленный Duster: Y-образные ДХО и робот с двойным сцеплением — фото 1256159Обновленный Duster: Y-образные ДХО и робот с двойным сцеплением — фото 1256158Обновленный Duster: Y-образные ДХО и робот с двойным сцеплением — фото 1256157Обновленный Duster: Y-образные ДХО и робот с двойным сцеплением
Обновленный Duster: Y-образные ДХО и робот с двойным сцеплением

Речь, конечно же, не о нашем Дастере, а о его румынском собрате Dacia Duster, который появился в Европе на несколько лет раньше и настоятельно требовал обновления.

Обновленный Duster: Y-образные ДХО и робот с двойным сцеплением — фото 1256159Обновленный Duster: Y-образные ДХО и робот с двойным сцеплением — фото 1256160Обновленный Duster: Y-образные ДХО и робот с двойным сцеплением — фото 1256157Обновленный Duster: Y-образные ДХО и робот с двойным сцеплением — фото 1256158Обновленный Duster: Y-образные ДХО и робот с двойным сцеплением

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Отзывы о Renault Duster (21)

Renault 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Дизель 90л/с. Неубиваемый. Согласен с статьёй.

Недостатки:

Описаны. известны. 5–6 скорость "растянуть для трассы"

Комментарий:

хочется добавить про расход д/т. При скорости до и = 90 км/ч (обороты 1950–2100), расход 5,8 л/100, скорость 90–110 расход 6,0, свыше 110 км/ч расход 6,3 км/ч. Как не странно, но по городу расход меньше получается. На трассе как правило, если есть возможность скорость 109 км/ч.

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