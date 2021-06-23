Власти хотят установить «потолок» цен на бензин

Вице-премьер Александр Новак вместе с профильными ведомствами прорабатывает ряд мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке топлива.

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Вице-премьер провел совещание о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с представителями нефтяных компаний России. По итогам очертил ряд мер, которые могут быть применены.

Минэнерго он поручил рассмотреть вопросы целесообразности введения временного запрета экспорта бензина, а также изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями соглашений по установлению допустимых значений региональных оптовых цен, которые обеспечивают необходимую доходность розничного рынка.

Также Минэнерго совместно с ФАС России проработают увеличение на 1 процентный пункт минимальных объемов поставляемого на биржу бензина и дизтоплива в 3 квартале 2021 года — до 12% для бензина (с 11%), и до 8,5% (с 7,5%).

Проект изменений в совместный приказ ведомств «Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов» будет подготовлен к 15 июля 2021 года, его рассмотрит Правительство.

ФАС будет контролировать, чтобы участники топливного рынка соблюдали договоренности.

Сейчас на цены в России, по словам Новака, давит конъюнктура мировых рынков (растут цены на нефть). При этом ценам на АЗС разрешено меняться только в рамках инфляции, и компании должны выполнять обязательства.

Пока ситуация в полной мере не стабилизирована и, по данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России растут выше инфляции.

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