Хотите Ладу дешевле миллиона? Таких осталось немного

Самая дорогая Lada — это Vesta Sport с системой Enjoy Pro, цена составляет 1 215 900 рублей без доплаты за цвет. Хотя у АВТОВАЗа есть аж три семейства, в которых ни одна версия не превышает по цене миллион.

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АВТОВАЗ заявил о нацеленности делать более дорогие машины, освоив сегмент «статусных» моделей уже в ближайшие годы. А насколько отечественный бренд сохраняет (или нет) имидж производителя народных автомобилей сейчас? Этим вопросом задались специалисты «Автостата», посчитав, сколько комплектаций у разных моделей Lada удерживают цену до психологического порога в 1 млн рублей.

Выяснилось, что у седана Vesta три комплектации из 15 имеют цену свыше миллиона рублей. У «приподнятого» Vesta Cross таких версий уже 7 из 13. У универсала Vesta SW — 6 из 14, а у его кросс-версии Vesta SW Cross и вовсе 10 из 13. Битопливная Vesta CNG дешевле миллиона в обеих представленных комплектациях, а у Vesta Sport, напротив, оба варианта уже перевалили указанную отметку цены. Самая дорогая Lada — это Vesta Sport с системой Enjoy Pro, цена составляет 1 215 900 рублей без доплаты за цвет.

Наиболее эффектный из всего семейства Vesta универсал SW Cross лишь в трех низовых комплектациях сохраняет цену до миллиона рублей. Остальные десять его версий — дороже

Добавим, что семейство XRAY выглядит в этом свете куда более демократичным: все девять комплектаций хэтчбека стоят до миллиона. Что касается XRAY Cross, то у него количество возможных комплектаций составляет 13, и дороже миллиона семь из них.

До миллиона рублей предлагаются все без исключения комплектации внедорожников Niva Legend и Niva Travel. Ну а самую «народную» нишу занимает, конечно же, Гранта: ни в одной из всего многообразия версий (четыре типа кузова, в каждом порядка десяти комплектаций) цена не приближается к указанному порогу.

Появились первые данные о том, как будет оснащена базовая версия Весты после фейслифта. Правда, удержится ли эта версия в цене до миллиона рублей — пока неизвестно.

Фото: АВТОВАЗ