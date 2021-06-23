Стало известно, какой будет обновленная Веста в дешевой комплектации

Нет большого планшета мультимедийки, светодиодным сделан только ближний свет, вместо красивых литых дисков - простые «штампы».

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Обновленное семейство Lada Vesta (или Vesta FL — facelift) ожидается в серийном производстве не раньше 2022 года, а сейчас прототипы продолжают проходить дорожные тесты — и появляются новые неофициальные данные о том, какой будет популярная модель после фейслифта. Паблик Avtograd News в одной из свежих публикаций рассказал, как укомплектован находящийся на испытаниях ходовой макет универсала Vesta SW в недорогой комплектации.

По словам автора поста, большой выступающий над передней панелью планшет в салоне этой машины отсутствует, а также нет еще ряда опций, замеченных ранее на «дорогих» прототипах обновленной модели в варианте Vesta Cross.

Из внешних отличительных признаков бюджетной вариации Весты после фейслифта: головная оптика комбинированная (за ближний свет отвечают светодиоды, за дальний — галогенные лампы), отсутствуют противотуманные фары, решетка радиатора состоит из двух продольных ламелей (а не из крупных «сот», как на версии Кросс), а диски колес не литые, а штампованные.

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Напомним ранее опубликованные предварительные данные по топ-версиям семейства Lada Vesta FL: новые литые диски, бесключевой доступ, большой экран ММС, зеркала с электроприводом и индикаторами слепых зон, парктроники спереди и сзади, омыватели фар, полностью диодная оптика; недавно свет фар такой Весты засняли на видео.

Сейчас такие машины на заводе «Лада Ижевск» собирают штучно, под испытания, но в сентябре планируют выпустить первую крупную партию.

Фото: ВКонтакте / Avtograd News