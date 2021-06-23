АВТОВАЗ «облегчил» XRAY на 8 тысяч рублей — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

АВТОВАЗ «облегчил» XRAY на 8 тысяч рублей

В условиях дефицита электронных компонентов АВТОВАЗ придумал для своих моделей новую комплектацию, которая позволит сэкономить при покупке.

Материалы по теме
5 вопросов про Ладу Иксрей (и ответы конструктора)

Речь идет об исполнении Comfort Light. Сначала «лайтовый» вариант появился у флагманской Vesta. Спустя некоторое время аналогичную версию получил универсал Largus. Оптимизацией подверглось и семейство Lada XRAY.

Разница между комплектациями Comfort и Comfort Light составляет 8 тысяч рублей. Зато XRAY Cross лишился мультифункционального рулевого колеса и аудиосистемы с четырьмя динамиками. Такой кросс-хэтч стоит 894 900 рублей. Он оснащается вазовским 106-сильным атмосферником объемом 1,6 литра. Мотор работает в связке с 5-ступенчатой механической КП.

Материалы по теме
3 плюса и одна мелочь, которая бесит в обновленном XRAY Cross

По информации представителей АВТОВАЗа, новая, «облегченная» комплектация была введена временно для удовлетворения увеличенного спроса на автомобили Lada. Но при этом Comfort Light не числится в списках комплектаций на официальном сайте марки.

Директор проекта «Семейство автомобилей Lada XRAY» Олег Груненков рассказал «ЗР» о том, что АВТОВАЗ не планирует выпускать рестайлинговый Lada XRAY и внедрять 8-клапанный двигатель.

  • 4 фишки Лады Иксрей Кросс, которых нет ни у кого (за эти деньги) — в этой публикации.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Фото:
198
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA XRAY (22)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Комфортная езда и полная начинка.

Недостатки:

Довольно высокая стоимость и разрыв с похожими вариантами от рено невелик. Пробку бензобака надо носить собой на кассу АЗС вместе со вставленным в нее откидным ключом т.к 2021г на машине с кучей электроники не сделали лючок от центрального замка) Диллеры обманывают и накручивают за установку защи...

Комментарий:

У меня новый xray 2021 (комплектация club) сломался на 3й день (400км пробег) после приезда из салона. 2ю неделю ждет замены сцепления за мой счёт у диллера т.к в 2021 начали ставить какой-то другой маховик к которому не подходит то сцепление что у них в наличии. Радует хотя бы быстрое реагирован...

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...