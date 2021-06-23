АВТОВАЗ «облегчил» XRAY на 8 тысяч рублей

В условиях дефицита электронных компонентов АВТОВАЗ придумал для своих моделей новую комплектацию, которая позволит сэкономить при покупке.

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Речь идет об исполнении Comfort Light. Сначала «лайтовый» вариант появился у флагманской Vesta. Спустя некоторое время аналогичную версию получил универсал Largus. Оптимизацией подверглось и семейство Lada XRAY.

Разница между комплектациями Comfort и Comfort Light составляет 8 тысяч рублей. Зато XRAY Cross лишился мультифункционального рулевого колеса и аудиосистемы с четырьмя динамиками. Такой кросс-хэтч стоит 894 900 рублей. Он оснащается вазовским 106-сильным атмосферником объемом 1,6 литра. Мотор работает в связке с 5-ступенчатой механической КП.

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По информации представителей АВТОВАЗа, новая, «облегченная» комплектация была введена временно для удовлетворения увеличенного спроса на автомобили Lada. Но при этом Comfort Light не числится в списках комплектаций на официальном сайте марки.

Директор проекта «Семейство автомобилей Lada XRAY» Олег Груненков рассказал «ЗР» о том, что АВТОВАЗ не планирует выпускать рестайлинговый Lada XRAY и внедрять 8-клапанный двигатель.