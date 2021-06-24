Бюджетный Suzuki Jimny Lite - урезан до самого необходимого

Упрощенная версия внедорожника станет отличной базой для тех, кто любит строить автомобиль «под себя».

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Симпатичный, квадратный и доступный по цене настоящий внедорожник — вот что делает Suzuki Jimny желанным для многих покупателей автомобилей по всему миру. Однако Suzuki анонсировала еще и Jimny Lite.

Правда, упрощенная версия подтверждена только для Австралии, без каких-либо подтверждений, что Jimny Lite появится и на других рынках. Нам бы такой точно не помешал, учитывая, что оснащенный по минимуму стоить он будет дешевле. Хотя порядок цен пока не сообщается.

Урезанный до самого необходимого, Jimny Lite поставляется только с галогенными лампами, без противотуманок, а также с простыми накладками боковых зеркал и 15-дюймовыми стальными дисками, окрашенными в черный цвет.

Внутри Jimny Lite тоже без излишеств: он оснащен кондиционером и встроенным радио/CD-плеером с возможностью подключения по Bluetooth.

Под капотом полноприводного Jimny Lite все тот же 1,5-литровый бензиновый K15B, мощностью 102 л.с. Облегченный вариант доступен исключительно с механической коробкой передач.

Такой базовый Jimny станет отличной базой для для апгрейдов, если у владельцев будет такое желание. Согласно Suzuki Australia, этот Jimny был создан, чтобы удовлетворить «постоянно растущий спрос на наш самый востребованный автомобиль».

Спрос на Jimny действительно превысил его производственные мощности в 2018 году, поэтому Suzuki пришлось добавить еще одну площадку для выпуска Jimny в Индии.

Suzuki Jimny существует и в варианте пикап.



Фото: Suzuki