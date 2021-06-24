Стало понятно, почему россияне скупают подержанные автомобили

Если в ближайшие месяцы ситуация с производством и поставками не улучшится, бум на вторичном рынке продолжится.

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В мае этого года объем рынка легковых машин с пробегом в России составил 465,4 тысячи единиц, согласно данным «Автостата», это на 52,6% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Спрос на вторичке стабильно высок, а скачки цен на новые машины, их дефицит (особенно в базовых комплектациях) делают покупку машины с пробегом еще более привлекательным вариантом, пишет «Прайм» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Низкая база

Помимо дефицита новых машин, рост рынка подержанных авто связан с низкой сравнительной базой прошлого периода. В апреле-мае 2020 года действовали ограничения, которые напрямую затронули авторынок — тогда продажи просели значительно, и это сказывается на сегодняшней ситуации, отмечают в «Автостате».

Высокая инфляция

Также эксперты отмечают покупки в условиях разогнавшейся инфляции — цены поднимаются опережающими темпами, формируя ажиотаж. Все стараются приобретать товары длительного потребления на фоне растущих инфляционных ожиданий, полагает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Дефицит новых

Играет роль и дефицит автомобилей на первичном рынке. Из-за глобального дефицита чипов (необходимых в производстве машин) происходят длительные задержки с поставками. Купить машину в нужной комплектации в разумные сроки крайне сложно.

Больше выбор

Несмотря на то, что средняя цена на вторичном рынке выросла примерно на 100 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом — здесь можно выбрать вариант более высокого класса или лучшей комплектации.

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В случае, если производство и поставки новых автомобилей не наладятся в ближайшие месяцы, ажиотаж на вторичном рынке (как и цены) будет расти. Любопытный факт — некоторые модели с пробегом не только не потеряли в цене за 1–3 года эксплуатации, но и стали дороже, чем когда приобретались новыми.

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Фото: Владимир Гердо/ТАСС