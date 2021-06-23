Большие седаны для семейных путешествий - 5 вариантов

Считается, что легкие на подъем семьи сегодня выбирают кроссоверы. Чаще да, но альтернативы тоже хороши!

Материалы по теме В путешествие на авто с детьми? Больше половины из нас к этому готовы

Кроссовер — машина на все случаи жизни. Такие автомобили слывут удобными, безопасными, проходимыми, ну и модными наконец. Приобрести машину с другим типом кузова — все равно что бросить вызов общественному мнению. Но ведь седан D-класса по определению приспособлен для путешествий с комфортом!

У больших трехобъемников есть несколько важных достоинств.

Безопасность

Материалы по теме Кроссоверы для большой семьи — все варианты

Невысокий клиренс и резина с более низким профилем дают седанам фору в управлении по сравнению с сопоставимыми по размеру кроссоверами. Седаны более устойчивы, когда водитель перестраивается или входит в поворот. Удовольствия от управления таким автомобилем больше. Кроме того, он легче кроссовера, а значит, у него короче тормозной путь и быстрее разгон. Стало быть, он безопаснее и экологичнее. А еще из-за лучшей управляемости седан больше подходит начинающим водителям. Ну и о топливной экономичности (по сравнению с прожорливыми кроссоверами) забывать не стоит.

Комфорт

Запахи из багажника проникают в салон седана не так интенсивно, как в кроссовере. Лучшая аэродинамика не создает дополнительных шумов при движении на высоких скоростях.

Из-за большей колесной базы пассажирам седанов легче ездить на дальние расстояния: места в салоне предостаточно — дорога с домочадцами будет не так утомительна, как в кроссоверах. Поэтому в дальних поездках седан D-класса определенно приятнее.

К автомобилю для путешествий с детьми мы предъявляли следующие требования: просторный салон, объемный багажник для перевозки большого количества вещей, много ящичков и ниш для мелочевки, подвеска такая, чтобы детей не укачивало, простор в салоне, крепления для детских кресел, USB-разъемы для гаджетов сзади.

В итоге наш выбор пал на пять моделей: Kia К5, Mazda 6, Hyundai Sonata, Toyota Camry и Volkswagen Passat. Места распределять не будем — у каждой свои достоинства, но в целом они сопоставимы по функционалу, характеристикам и цене.

Kia K5

Модель свежая: сменщик Оптимы появился на российском рынке в сентябре прошлого года. Наши эксперты отмечают высокое качество изображения на центральном дисплее и виртуальной панели. Сзади много места для ног — он самый длинный из нашей пятерки, а еще это и самый доступный вариант по цене.

Двигатель, коробка — 2.0, 150 л.с., 6АT

Габариты (мм): 4905x1860x1465x2850

Клиренс (мм): 155

Объем багажника: 510 л

Цена — от 1 679 900 руб.

Mazda 6

Самый большой в нашем топ-5 заявленный дорожный просвет, что в путешествиях совсем не лишне, однако в «базе» комплектация бедновата. Так, например, обивка салона — тканевая и нет подогрева задних сидений. Зато и цена не так уж высока на фоне одноклассников.

Двигатель, коробка — 2.0, 150 л.с., 6AT

Габариты (мм): 4870х1840х1450x2830

Клиренс (мм): 165

Объем багажника: 429 л

Цена — от 1 730 000 руб.

Hyundai Sonata

В автомобиле мягкая подвеска (семью не укачает), он помимо всего прочего оснащается системой безопасного выхода и электроприводом «детского» замка (им можно управлять с сиденья водителя, механической активации не требуется).

Двигатель, коробка — 2.0, 150 л.с., 6AT

Габариты (мм): 4900x1860x1465x2840

Клиренс (мм): 155

Объем багажника: 510 л

Цена — от 1 759 000 руб. Toyota Camry Материалы по теме Новая Toyota Camry лучше Kia K5? И да, и нет У автомобиля комфортабельный салон, для задних пассажиров предусмотрены шторки от солнца (механические сбоку и электрическая сзади), пара разъемов USB для гаджетов, пара подстаканников (дети наверняка захотят в дороге пить). Есть беспроводная зарядка для смартфона и ниша-«секретик» под ней для хранения мелочей.

Двигатель, коробка — 2 л, 150 л.с., вариатор

Габариты (мм): 4885x1840x1455x2825

Клиренс (мм): 155

Объем багажника: 524 л

Цена — от 1 880 500 руб. Volkswagen Passat Материалы по теме VW Passat и Mazda 6 — подробный тест-сравнение

Самый большой в пятерке объем багажника, а при сложенных сиденьях просто огромный (1152 л) — детская коляска легко помещается. Пользователи хвалят автомобиль за приятные на ощупь материалы отделки салона, немецкое качество и практичность . Правда, это и самый дорогой седан нашего топа, но цены сейчас так быстро меняются, что не известно, как долго он будет «лидировать».

Двигатель, коробка — 1,4 л, 150 л.с., DSG-7



Габариты (мм): 4767x1832x1456x2791

Клиренс (мм): 145

Объем багажника: 586 л



Цена — от 2 147 000 руб.

Мнение эксперта

Алексей Ермилов, директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр»:

— Основное отличие седанов класса D от представителей сегментов С и Е — габариты. Длина таких автомобилей в среднем 4–4,5 метра, а ширина — 2 метра. На данный момент седаны класса D занимают 23% продаж на рынке. Это универсальные автомобили, которые подходят как для города, так и для семейных поездок на длинные дистанции. Увеличенный объем багажника (в сравнении с классом C), приемлемый клиренс и высокий уровень безопасности — преимущества семейного автомобиля.

В России с учетом роста популярности внутреннего туризма зафиксировано повышение спроса на седаны класса D — в апреле продано 8,8 тысячи представителей данного сегмента. Популярность этих авто среди россиян объясняется высоким уровнем комфорта в салоне, более доступной ценой по сравнению с крупногабаритными семейными кроссоверами, а также особенностями подвески, благодаря которым они подходят для езды по городу, трассе и легкому бездорожью. Достоинства таких автомобилей еще и в множестве функций комфорта и безопасности водителя и пассажиров.

***



Не напрасно седаны, представляющие D-класс, называют семейными — в солидном автомобиле с комфортом разместятся четверо, а порой и пять человек. В багажнике таких машин достаточно пространства, чтобы захватить все, что нужно для вылазки на природу или поездки в другой город. Покупая седан D-класса, можно рассчитывать на презентабельный вид, просторный салон, солидный набор функций и достойную безопасность.

12 лучших кроссоверов для путешествий — тут. Фото: Depositphotos и компании-производители