Хитрая противоугонка — лайфхак от дальнобойщицы — журнал За рулем

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Хитрая противоугонка — лайфхак от дальнобойщицы

Женщина рассказала подругам о нелегкой работе водителя грузовика и о том, как обезопасить себя на стоянках. И совет действительно неплохой.

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Это видео сначала появилось в тикток-аккаунте водителей большегрузов driversofnfi, а потом быстро разлетелось по соцсетям.

Дальнобойщица из США показала, как обезопасить себя и машину от злоумышленников, и пользователи оценили ее хитрость. Простой трюк с ремнем не позволит злодеям совершить свои темные делишки.

На видео американка рассказывает, что такой защитой она пользуется, чтобы обезопасить себя ночью. Водитель просто вытягивает ремень безопасности и пропускает его в петлю через ручку двери машины. Таким образом злоумышленники если и смогут отомкнуть дверь, то не откроют ее полностью.

Это особенно пригодится водителю во время сна, чтобы не дергаться каждый раз, прислушиваясь, не взломали ли кабину машины.

Видео: YouTube

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