Дорожные камеры научились распознавать лица водителей и силуэты машин

МВД уже использует эту технологию в пяти российских регионах.

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Новая реальность

Компания Ntechlab, являющаяся технологическим партнером Ростеха, объединила ранее разработанную систему распознавания лиц с новой функцией, определяющей силуэты людей и машин. Новая платформа мультиобъектной аналитики, в реальном времени распознающая силуэту прохожих и автомобилей, была представлена компанией на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

В решении, которое у нас сейчас вышло, можно отслеживать траекторию человека, считать людей и искать людей по их силуэтам, причем возможности наших алгоритмов позволяют определять силуэты с очень высокой точностью.... Так же и с автомобилями. Мы все уже привыкли к тому, что автомобили регистрируются дорожными камерами, но таких камер не так много и они снимают только на городских дорогах, хайвеях. Мы умеем автомобили распознавать также с камер, где они не очень хорошо видны, где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля», — цитирует ТАСС гендиректора Ntechlab Андрея Теленкова.

По его словам, при распознавании внешне похожих людей алгоритм будет учитывать походку и рост, а поиск можно будет вести по различным атрибутам внешности — очкам, головному убору, растительности на лице. Что касается автомобилей, то их можно будет идентифицировать, определяя цвет, марку, характерные особенности.

Какие перспективы

Система распознавания лиц и силуэтов уже используется МВД в пяти российских регионах, заявил Теленков. Кроме того, система функционирует в Латинской Америке в сфере общественного транспорта, а также в России и некоторых странах СНГ в областях, не связанных с дорожным движением, — в спортивной аналитике и строительстве. Ее также можно использовать в сферах торговли и недвижимости. К технологии проявляют интерес страны Ближнего Востока.

Источник не уточняет, в каких именно регионах МВД уже использует данную систему. Известно, что распознавание лиц, разработанное в Ntechlab, использовалось в 2018 году в Москве на Чемпионате мира по футболу.

С Москвы началось развитие еще одной системы, которую использует МВД, — это «Паутина», которая будет искать угнанные машины по всей России.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС