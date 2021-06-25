3 самые редкие машины в такси: среди них есть Lada 2108 — журнал За рулем

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3 самые редкие машины в такси: среди них есть Lada 2108

А наиболее популярны Solaris, Octavia и Rio.

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Всего в январе-мае приобрели и поставили на учет 5319 автомобилей, которые впоследствии использовались в такси. Это на 50% больше, чем годом ранее. При этом более половины из них — автомобили с пробегом, доля которых, впрочем, за год снизилась с 57% до 54%.

Топ самых востребованных у таксистов автомобилей выявили аналитики компании «Газпромбанк Автолизинг», проанализировав статистику постановки на учет приобретенных юрлицами новых и подержанных автомобилей для использования в такси. В исследовании отмечается, что среди аутсайдеров встречаются такие довольно редкие на сегодняшний день автомобили как Zaz Tavria, Peugeot 206 и даже Lada 2108.

В пятерку самых популярных моделей за первые 5 месяцев этого года вошли:

  1. Hyundai Solaris (1289 шт.)
  2. Kia Rio (702 шт.)
  3. Skoda Octavia (666 шт.)
  4. Volkswagen Polo (495 шт.)
  5. Lada Vesta (353 шт.)

Среди менее востребованных оказались:

  1. Mercedes-Benz E-класса (19 шт.)
  2. Lada Granta (23 шт.)
  3. Lada Largus (24 шт.)
  4. Ford Mondeo (26 шт.)
  5. Ford Focus (27 шт.)

Сегодня в России официально зарегистрированы около 500 тыс. автомобилей такси. Только в Москве и Подмосковье количество действующих на данный момент лицензий на оказание услуг извоза превышает 150 тысяч. При этом невозможно подсчитать, сколько машин задействовано в теневом бизнесе.

Фото: Depositphotos

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