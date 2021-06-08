Для этого в Москве и Подмосковье создают цифровую базу таксистов. Данные в нее собирают уже с апреля.

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С 1 августа в Московском регионе заработает система аналитики работы такси, что сделает поездки более комфортными и безопасными, рассказывает столичный Дептранс в своем Telegram—канале.

Каждому водителю присвоят уникальный цифровой ID. В нем будут собраны данные о наличии действующих прав, разрешения на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов.

Система поможет исключить переработки и не позволит работать нарушителям. Это сократит число ДТП в городе и улучшит сервис.

Создать такую базу решили антитеррористические комиссии Москвы и Московской области. Всех водителей такси обяжут зарегистрироваться в системе «аналитика работы такси» КИС «АРТ» и регулярно передавать необходимый набор данных.

Уточняется, что регистрация водителей в системе началась с апреля.

Многие водители такси считают себя суеверными и имеют особые ритуалы перед выходом на линию.



Фото: Гавриил Григоров/ТАСС