ГАЗель NN: стартовал прием заказов

Продажи коммерческого автомобиля начнутся 24 августа.

Горьковский автозавод провел презентацию модели ГАЗель NN в 15 крупнейших городах России и одновременно начался прием заказов на легкий коммерческий автомобиль. NN — это новая Газель Next с новым дизайном передней части, новой оптикой, дневными ходовыми огнями и подсвеченной эмблемой. Ключевое отличие модели нового поколения — переход от аналоговой к цифровой схеме управления. Ранее президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин дал два варианта ответа на вопрос, что значит NN — Нижний Новгород или New Next, как кому угодно.

«ГАЗель NN» стала родоначальником нового поколения автомобилей марки, по сути, это платформа, на базе которой будут создаваться модели и модификации коммерческого транспорта.

В ГАЗели NN новый интерьер кабины, новый интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля, большое количество технологических и конструкторских изменений, среди которых — 6-ступенчатая коробка передач и новая тормозная система.

С 24 июня на сайте производителя можно оставить предзаказ на коммерческий автомобиль. Сейчас можно заказать базовые модификации машин c дизельными двигателями Cummins ISF 2.8: бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы вместимостью 22 места.

У ГАЗели NN будет и электрическая версия.



Фото: ГАЗ