Материалы по темеСтало понятно, почему россияне скупают подержанные автомобили
85% автомобилистов следят за ценами на топливо и только 15% не видят в этом смысла. Опрос, в котором участвовало 1,5 тысячи россиян, провел Авто.ру.
Бензин постоянно дорожает, и большинство автомобилистов пытаются на нем экономить. У водителей есть три действенные возможности снизить затраты:
- Меньше ездить или совсем отказаться от поездок на личном автомобиле — так сделали суммарно 37% респондентов.
- Найти заправку подешевле (22% водителей).
- Практиковать аккуратный, плавный стиль вождения, но с целью экономии этим пользуется лишь 9% автомобилистов.
Четверть респондентов признались, что не стали менять свои автомобильные привычки.
- Весной цены на топливо снова поползли вверх и не смог их сдержать даже широко разрекламированный демпфер. Курирующему отрасль вице-премьеру Александру Новаку даже пришлось встречаться с нефтяниками, после этого цены несколько стабилизировались.
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