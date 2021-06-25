Как снизить траты на бензин — 3 самых популярных способа — журнал За рулем

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Как снизить траты на бензин — 3 самых популярных способа

В ходе небольшого исследования выяснилось, что россияне стали меньше ездить на машине. Виною тому — повышение цен на топливо.

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85% автомобилистов следят за ценами на топливо и только 15% не видят в этом смысла. Опрос, в котором участвовало 1,5 тысячи россиян, провел Авто.ру.

Бензин постоянно дорожает, и большинство автомобилистов пытаются на нем экономить. У водителей есть три действенные возможности снизить затраты:

  1. Меньше ездить или совсем отказаться от поездок на личном автомобиле — так сделали суммарно 37% респондентов.
  2. Найти заправку подешевле (22% водителей).
  3. Практиковать аккуратный, плавный стиль вождения, но с целью экономии этим пользуется лишь 9% автомобилистов.

Четверть респондентов признались, что не стали менять свои автомобильные привычки.

Фото: Depositphotios

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