В ходе небольшого исследования выяснилось, что россияне стали меньше ездить на машине. Виною тому — повышение цен на топливо.

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85% автомобилистов следят за ценами на топливо и только 15% не видят в этом смысла. Опрос, в котором участвовало 1,5 тысячи россиян, провел Авто.ру.

Бензин постоянно дорожает, и большинство автомобилистов пытаются на нем экономить. У водителей есть три действенные возможности снизить затраты:

Меньше ездить или совсем отказаться от поездок на личном автомобиле — так сделали суммарно 37% респондентов. Найти заправку подешевле (22% водителей). Практиковать аккуратный, плавный стиль вождения, но с целью экономии этим пользуется лишь 9% автомобилистов.

Четверть респондентов признались, что не стали менять свои автомобильные привычки.

Весной цены на топливо снова поползли вверх и не смог их сдержать даже широко разрекламированный демпфер. Курирующему отрасль вице-премьеру Александру Новаку даже пришлось встречаться с нефтяниками, после этого цены несколько стабилизировались.



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