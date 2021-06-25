Уведомления о штрафах и обжалование: многое изменилось

Утверждены правила получения и обжалования штрафов ГИБДД с камер автоматической фиксации через портал госуслуг.

Постановление Правительства РФ № 947 опубликовано и вступает в силу 1 сентября 2021 года.

Сейчас для обжалования постановлений ГИБДД гражданину нужно явиться в подразделение инспекции либо направить заявление по почте.

В конце 2020 года Госдума приняла поправки к КоАП, и с сентября обжаловать штрафы можно будет в электронной форме через портал госуслуг с помощью электронной подписи.

Также теперь более четко сформулирована схема вручения постановлений.

Поставил «галочку»

Если автовладелец согласился получать «письма счастья» только через портал (без получения бумажной версии в почтовый ящик), документ о штрафе будет считаться врученным ему на следующий день после поступления в систему (даже если гражданин в личный кабинет не заходил). Его предупредят о штрафе с помощью SMS, электронным письмом или каким-то иным способом.

В документе также говорится, что человек всегда может отказаться от получения постановления только в личный кабинет, даже если он ранее выразил согласие. Сделать это можно как через функционал личного кабинета, так и направив оператору портала заявление в письменной форме.

Не давал согласия

Если же такого согласия автовладелец не давал, «письмо счастья» считается врученным, если он зашел в личный кабинет на портале госуслуг хотя бы раз в течение 7 дней после размещения документа в системе. Причем даже если зашел по другому поводу, например чтобы записаться к врачу. Если вообще не заходил или еще не зарегистрирован на портале госуслуг, электронный штраф человек получит в бумажном виде по почте.

Обжалование штрафа (здесь все по-старому)

С момента получения у гражданина есть 10 дней на обжалование. Если по каким-либо причинам он пропустил отведенное время, то можно дополнительно приложить к жалобе письмо — ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования. Но там должна быть четко прописана причина пропуска. Если ходатайство удовлетворят, срок подачи жалобы будет продлен.

Правительство подготовило положительный отзыв на инициативу штрафовать за выброс мусора из машины.



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