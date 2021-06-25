Уведомления о штрафах и обжалование: многое изменилось

Постановление Правительства РФ № 947 опубликовано и вступает в силу 1 сентября 2021 года.
Сейчас для обжалования постановлений ГИБДД гражданину нужно явиться в подразделение инспекции либо направить заявление по почте.
В конце 2020 года Госдума приняла поправки к КоАП, и с сентября обжаловать штрафы можно будет в электронной форме через портал госуслуг с помощью электронной подписи.
Также теперь более четко сформулирована схема вручения постановлений.
Поставил «галочку»
Если автовладелец согласился получать «письма счастья» только через портал (без получения бумажной версии в почтовый ящик), документ о штрафе будет считаться врученным ему на следующий день после поступления в систему (даже если гражданин в личный кабинет не заходил). Его предупредят о штрафе с помощью SMS, электронным письмом или каким-то иным способом.
В документе также говорится, что человек всегда может отказаться от получения постановления только в личный кабинет, даже если он ранее выразил согласие. Сделать это можно как через функционал личного кабинета, так и направив оператору портала заявление в письменной форме.
Не давал согласия
Если же такого согласия автовладелец не давал, «письмо счастья» считается врученным, если он зашел в личный кабинет на портале госуслуг хотя бы раз в течение 7 дней после размещения документа в системе. Причем даже если зашел по другому поводу, например чтобы записаться к врачу. Если вообще не заходил или еще не зарегистрирован на портале госуслуг, электронный штраф человек получит в бумажном виде по почте.
Обжалование штрафа (здесь все по-старому)
С момента получения у гражданина есть 10 дней на обжалование. Если по каким-либо причинам он пропустил отведенное время, то можно дополнительно приложить к жалобе письмо — ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования. Но там должна быть четко прописана причина пропуска. Если ходатайство удовлетворят, срок подачи жалобы будет продлен.
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