За окурки и обертки из машины будут штрафовать: уже скоро

Правительство подготовило положительный отзыв на инициативу, соответствующие поправки предлагается внести в КоАП.

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Инициатива исходит от Мосгордумы и Мособлдумы и устанавливает штрафы за выброс мусора не там, где надо. Речь, в том числе, и об окурках и обертках, выброшенных из машин, напоминает «Российская газета».

Фиксировать такие нарушения будут с помощью фотокамер и фотоловушек, и не стоит надеяться, что окурок вылетит из окна авто незаметно.

Для нарушений, зафиксированных с помощью камер, предусмотрен упрощенный порядок привлечения к ответственности. Если на камеру попадет владелец легкового авто, выбрасывающий мусор в неположенном месте, ему будет выписан штраф в размере 10 тысяч рублей, грузового — 100 тысяч рублей. Если правонарушение повторится — 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.

Разработчики проекта уверены, что использование фото- и видеофиксации поможет инспекторам экологического надзора выявлять такие нарушения.

Новации распространяются не только на автомобилистов, повышенные штрафы будут грозить и тем, кто мусорит в лесах, и тем, кто не донес пакет с мусором до контейнера в дачном поселке.

Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов, один из авторов инициативы, отметил также, что транспортные средства с прицепами, тракторы, самосвалы, наносящие серьезный экологический вред, возможно, будут изымать у нарушителей. Прежде всего, речь идет об изъятии транспортных средств у юрлиц.

За окурок или обертку, выброшенную из пикапа, автомобиль не заберут, а вот штраф выпишут.

В целом, правительство поддержало законопроект, однако высказало некоторые технические замечания.

Штрафовать за мусор на обочинах будут с помощью видеокамер.



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