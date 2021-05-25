Ущерб за эвакуацию авто предлагают компенсировать

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР.

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В Государственную думу внесен законопроект, который позволит взыскать ущерб, причиненный автомобилю при принудительной эвакуации и хранении на штрафстоянке, рассказал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

В своем посте он говорит, что с самой принудительной эвакуацией и перемещением на спецстоянку все более-менее понятно — это зачастую крайняя мера, направленная на временный запрет эксплуатации транспортного средства.

Наказывают, как правило, нарушителей, при этом соблюдается необходимая процедура, она зафиксирована в соответствующих нормативных актах: задержание ТС, протокол, перемещение на штрафстоянку и прочие действия.

Но нередки случаи, когда при транспортировке или хранении автомобилю причиняется ущерб:

«В п. 12 Правил задержания транспортного средства помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации содержится расплывчатая формулировка — вред возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации», — напоминает депутат.

На деле организатор эвакуации добровольно платить отказывается. Конечно, можно долго судиться, но процедура эта непростая.

Поэтому депутаты разработали и внесли в Госдуму законопроект, согласно которому вред, причиненный транспортному средству или содержащемуся в нем имуществу во время принудительной эвакуации и хранении на штрафстоянке, после проведения собственником ТС независимой экспертизы возмещается во внесудебном порядке организацией, причинившей вред.

Также в законопроекте прописан штраф, если ущерб оказываются возмещать добровольно.

Документ должен защитить права автовладельцев, говорится в сообщении.

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Фото: Depositphotos