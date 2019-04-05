Если машина внезапно исчезла, не паникуйте: в подавляющем большинстве случаев это не угон, а услуга эвакуатора. Особенно если есть подозрения, что вы припарковались где-то не там или как-то не так. «За рулем» подготовил детальную стратегию для пострадавших в 13 крупнейших городах России.

Действие первое

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Узнаём, где находится машина. Поскольку ее задержание оформлял инспектор ГИБДД, то и обращаться за сведениями надо в ГИБДД. Информацию можно получить в местной дежурной части или по общему для всех номеру 02 (для мобильных — 112). Данные об эвакуированных автомобилях поступают в ГИБДД быстро: обычно уже через четверть часа известно, кто конкретно оформлял задержание и на какую стоянку отправлено транспортное средство.

В Москве на поиск задержанных машин работают сайты avtokod.mos.ru и parking.mos.ru, а также горячая линия «парковочного пространства» — номер 3210 с мобильного. Актуальные адреса и телефоны для всех городов можно найти на сайте штрафстоянки24.рф.





Действие второе

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Выяснив, куда отправлена машина, едем в осуществившее задержание отделение ГИБДД (в Москве задержаниями занимается еще и МАДИ — Московская административная дорожная инспекция). Здесь вам понадобятся следующие документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (или копия, если полис электронный).

Никогда не оставляйте документы и телефон в автомобиле!