Действие первое
Узнаём, где находится машина. Поскольку ее задержание оформлял инспектор ГИБДД, то и обращаться за сведениями надо в ГИБДД. Информацию можно получить в местной дежурной части или по общему для всех номеру 02 (для мобильных — 112). Данные об эвакуированных автомобилях поступают в ГИБДД быстро: обычно уже через четверть часа известно, кто конкретно оформлял задержание и на какую стоянку отправлено транспортное средство.
В Москве на поиск задержанных машин работают сайты avtokod.mos.ru и parking.mos.ru, а также горячая линия «парковочного пространства» — номер 3210 с мобильного. Актуальные адреса и телефоны для всех городов можно найти на сайте штрафстоянки24.рф.
Действие второе
Выяснив, куда отправлена машина, едем в осуществившее задержание отделение ГИБДД (в Москве задержаниями занимается еще и МАДИ — Московская административная дорожная инспекция). Здесь вам понадобятся следующие документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (или копия, если полис электронный).
Никогда не оставляйте документы и телефон в автомобиле!
Действие третьеЕдем на штрафстоянку — все они работают в круглосуточном режиме. По нынешним правилам выдача эвакуированных автомобилей происходит без предварительной оплаты штрафа и эвакуационных услуг: «Возврат задержанных транспортных средств […] осуществляется незамедлительно после устранения причины их задержания» (КоАП РФ, статья 27.13).
Для получения автомобиля нужны следующие документы: свидетельство о регистрации (или ПТС) и копия протокола о задержании. Если вы не собственник автомобиля, но вписаны в ОСАГО, то дополнительно потребуются полис и водительское удостоверение.
Действие четвертое
Получаете квитанции на оплату всех услуг (сюда входит эвакуация и хранение) и уплату штрафа (тарифы разнятся в зависимости от региона и вида нарушения). Для москвичей предусмотрена скидка 25% на услуги, если оплата произведена до момента получения автомобиля.
Перед тем как забрать машину, полезно тщательно ее осмотреть — не появились ли царапины и дефекты, которых не было ранее. В этот момент у вас еще есть шанс предъявить претензии компании-эвакуатору и штрафстоянке.
Действие пятое
Если обнаружилось, что ваш автомобиль никто не задерживал и не эвакуировал, то, возможно, это действительно угон. Сообщить о нем следует всё туда же — в дежурную часть ГИБДД населенного пункта или по номеру 02 (для мобильных — 112).
Тарифы на эвакуацию в крупных городах*, ₽
|
Оплата эвакуации ТС
|
Стоимость хранения ТС
|
Москва
|
5200
|
1000 (в сутки)
|
Санкт-Петербург
|
2928
|
52 (в час)
|
Екатеринбург
|
1649
|
33 (в час)
|
Казань
|
2272
|
52,4 (в час)
|
Самара
|
1900
|
46 (в час)
|
Краснодар
|
2225
|
50 (в час)
|
Сочи
|
3000
|
83,3 (в час)
|
Нижний Новгород
|
1970
|
13 (в час)
|
Уфа
|
2135,77
|
51,37 (в час)
|
Новосибирск
|
1750
|
44,8 (в час)
|
Ростов-на-Дону
|
3032
|
20 (в час)
|
Воронеж
|
2095
|
41(в час)
|
Челябинск
|
2217
|
40 (в час)
* Для автомобилей категории В. В одних городах это единый фиксированный тариф, в других — базовый тариф для проведения торгов (аукциона на понижение цены) по выбору исполнителя услуг; в некоторых к ней плюсуется плата за перемещение в руб./км.
Контактная информация: адреса и телефоны штрафстоянок, а также отделений ГИБДД, — все, что потребуется владельцу эвакуированного автомобиля:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Самара
- Краснодар
- Сочи
- Нижний Новгород
- Уфа
- Новосибирск
- Ростов-на-Дону
- Воронеж
- Челябинск
Все, что нужно знать о правовых аспектах автомобильной жизни, вы найдете в Парке документов «За рулем».
Отстоять свою правоту во многих ситуациях поможет хороший видеорегистратор.
Читать комментарии