Как забрать машину со штрафстоянки — пошаговая инструкция ЗР

Если машина внезапно исчезла, не паникуйте: в подавляющем большинстве случаев это не угон, а услуга эвакуатора. Особенно если есть подозрения, что вы припарковались где-то не там или как-то не так. «За рулем» подготовил детальную стратегию для пострадавших в 13 крупнейших городах России.

Действие первое

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Узнаём, где находится машина. Поскольку ее задержание оформлял инспектор ГИБДД, то и обращаться за сведениями надо в ГИБДД. Информацию можно получить в местной дежурной части или по общему для всех номеру 02 (для мобильных — 112). Данные об эвакуированных автомобилях поступают в ГИБДД быстро: обычно уже через четверть часа известно, кто конкретно оформлял задержание и на какую стоянку отправлено транспортное средство.

В Москве на поиск задержанных машин работают сайты avtokod.mos.ru и parking.mos.ru, а также горячая линия «парковочного пространства» — номер 3210 с мобильного. Актуальные адреса и телефоны для всех городов можно найти на сайте штрафстоянки24.рф.

Действие второе

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Выяснив, куда отправлена машина, едем в осуществившее задержание отделение ГИБДД (в Москве задержаниями занимается еще и МАДИ — Московская административная дорожная инспекция). Здесь вам понадобятся следующие документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (или копия, если полис электронный).

Никогда не оставляйте документы и телефон в автомобиле!

Если эти документы находятся в машине, то сначала придется ехать на штрафстоянку, чтобы написать заявление и забрать их с составлением акта вскрытия и опечатывания. И только потом — в отделение ГИБДД, где вам вручат копию протокола о задержании транспортного средства, постановление об административном правонарушении (штраф за неправильную парковку) и разрешение на выдачу вашего автомобиля.

Действие третье

Едем на штрафстоянку — все они работают в круглосуточном режиме. По нынешним правилам выдача эвакуированных автомобилей происходит без предварительной оплаты штрафа и эвакуационных услуг: «Возврат задержанных транспортных средств […] осуществляется незамедлительно после устранения причины их задержания» (КоАП РФ, статья 27.13).

Для получения автомобиля нужны следующие документы: свидетельство о регистрации (или ПТС) и копия протокола о задержании. Если вы не собственник автомобиля, но вписаны в ОСАГО, то дополнительно потребуются полис и водительское удостоверение.


Действие четвертое

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Получаете квитанции на оплату всех услуг (сюда входит эвакуация и хранение) и уплату штрафа (тарифы разнятся в зависимости от региона и вида нарушения). Для москвичей предусмотрена скидка 25% на услуги, если оплата произведена до момента получения автомобиля.

Перед тем как забрать машину, полезно тщательно ее осмотреть — не появились ли царапины и дефекты, которых не было ранее. В этот момент у вас еще есть шанс предъявить претензии компании-эваку­атору и штрафстоянке.

Квитанции можно оплатить и позже, с учетом срока, выделенного для их своевременной оплаты (обычно это 60 дней). По истечении срока тариф на хранение увеличивается.

Действие пятое

Если обнаружилось, что ваш автомобиль никто не задерживал и не эвакуировал, то, возможно, это действительно угон. Сообщить о нем следует всё туда же — в дежурную часть ГИБДД населенного пункта или по номеру 02 (для мобильных — 112).

Тарифы на эвакуацию в крупных городах*, ₽

Оплата эвакуации ТС

Стоимость хранения ТС

Москва

5200

1000 (в сутки)

Санкт-Петербург

2928

52 (в час)

Екатеринбург

1649

33 (в час)

Казань

2272

52,4 (в час)

Самара

1900

46 (в час)

Краснодар

2225

50 (в час)

Сочи

3000

83,3 (в час)

Нижний Новгород

1970

13 (в час)

Уфа

2135,77

51,37 (в час)

Новосибирск

1750

44,8 (в час)

Ростов-на-Дону

3032

20 (в час)

Воронеж

2095

41(в час)

Челябинск

2217

40 (в час)

Для автомобилей категории В. В одних городах это единый фиксированный тариф, в других — базовый тариф для проведения торгов (аукциона на понижение цены) по выбору исполнителя услуг; в некоторых к ней плюсуется плата за перемещение в руб./км.

Контактная информация: адреса и телефоны штрафстоянок, а также отделений ГИБДД, — все, что потребуется владельцу эвакуированного автомобиля:

Все, что нужно знать о правовых аспектах автомобильной жизни, вы найдете в Парке документов «За рулем».
Отстоять свою правоту во многих ситуациях поможет хороший видеорегистратор.

Фото: Онлайн-редакция
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