Камеры будут штрафовать за мусор на обочинах

Таким образом власти Москвы и Подмосковья собираются бороться с нарушителями, которые оставляют мусор в неположенных местах, и стихийными свалками.

Мособлдума и Мосгордума разработали проект изменений к КоАП, который вводит штрафы за «сброс (выгрузку) из транспортного средства отходов производства и потребления вне объектов накопления и размещения отходов и специально отведенных мест», сообщает «Коммерсант». После прохождения всех процедур документ направят в Госдуму и Правительство РФ.

Сейчас за это не штрафуют, санкции предусмотрены только за нарушения при «сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов» (ч. 1 ст. 8.2 КоАП).

По новым поправкам, предлагается штрафовать владельцев легковых автомобилей: в первый раз на 10–15 тыс. руб. (при фиксации камерой — 10 тыс. руб.) и за повторное нарушение — 30 тыс. руб. (при фиксации камерой — 20 тыс. руб.). Если мусор выбросили из прицепа или грузовика, санкция составит 50 тыс. руб, при повторном нарушении — 100 тыс. рублей. Если машина принадлежит ИП или юрлицу, то помимо штрафа (до 200 тыс. руб.) могут конфисковать и автомобиль.

Законодатели говорят, что таким образом собираются бороться в первую очередь с фирмами, которые занимаются сбором отходов у граждан с целью утилизации, а потом просто сбрасывают мусор на обочине или в лесополосе.

В ассоциации производителей и операторов систем фотовидеофиксации ОКО такой инициативой несколько озадачены и говорят, что сначала нужно установить, что именно должна распознавать камера — одно дело крупногабаритные мешки с мусором, а другое — окурки и бутылки из машины. В этих случаях камера настраивается по-разному. Причем применять для фиксации таких нарушений обычные камеры нет смысла, их обычно устанавливают на скоростных участках дорог, а там мусор, особенно крупногабаритный, сбрасывают редко. Скорее всего, в местах потенциального сброса отходов придется устанавливать фотоловушки.

Проблема с утилизацией отходов в неположенных местах действительно есть — так, в Мособласти с января 2019 года по август 2020-го за это было выписано штрафов на 12,3 млн руб., ущерб составил 287 млн рублей.

Мосгордума рассмотрит поправки 24 марта.

С 1 марта таблички «Фотовидеофиксация» сменили статус и стали знаками «Фотовидеофиксация» с тем же изображением, но другими правилами установки.



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