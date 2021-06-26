Опасность лета: не оставляйте детей и животных в машине (видео)

В салон поместили ледяные фигуры и начали нагревать сильным светом.

Материалы по теме Как охладить салон: 7 советов, которые работают

Температура воздуха этим летом, похоже, готова побить все рекорды. Компания Ford выпустила ролик, в котором обратила внимание на одну серьезную проблему: увы, так случается, что водители забывают в автомобилях детей и животных.

В видео исследователи поставили белый универсал Ford Focus в лабораторию, в которой смоделировали жаркий солнечный день: в начале теста температура в испытательном боксе составляла 35°С, а с потолка светили мощные лампы, дополнительно раскаляющие кузов машины. В салон поместили две ледяных скульптуры — ребенка и собаки.

За очень небольшой промежуток времени температура воздуха в салоне поднялась с 35 до 50°С. Врач-педиатор пояснила, что при такой температуре маленькому ребенку достаточно нескольких минут, чтобы перегреться, потерять сознание, начать конвульсировать и впасть в кому. А ветеринар добавила, что собаки осуществляют терморегуляцию через дыхание, поэтому в закрытом раскаленном автомобиле у них остается минимум шансов на выживание.

Будьте внимательны к своим родным и питомцам, берегите их и себя от жары — и будьте здоровы.

ГИБДД сравнила действие жары с алкоголем и призвала водителей к особой аккуратности на дороге.

Видео: Youtube / Ford Europe