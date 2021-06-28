Проверка на трезвость: курганский водитель обнаружил лазейку

Один инспектор проверяет водителя, другой составляет протокол — этот порядок имеет «правовую неопределенность», говорится в иске автовладельца.

Материалы по теме Суд: не всякое столкновение — авария

В Верховный суд с иском о признании частично недействующими постановления Правительства №475 (правила освидетельствования водителей на состояние опьянения) и приказа МВД №676 (акт освидетельствования на состояние опьянения) обратился житель Курганской области Александр Ваганов, пишет «Коммерсант».

В январе 2021 года его машину остановил патруль ДПС, а самого водителя направили на проверку. Алкометр показал превышение содержания алкоголя в выдохе — 0,45 мг на литр воздуха (должно быть не более 0,16 мг). На основании этого инспекторы составили акт освидетельствования и другие документы, а суд лишил его прав на полтора года и оштрафовал на 30 тыс. рублей. При обжаловании защита господина Ваганова обратила внимание на то, что акт освидетельствования был подписан одним сотрудником ДПС, а проверка проводилась другим, что действующими правилами не допускается.

Впрочем, это уже годами устоявшаяся практика: один инспектор выявляет нарушение, другой, сидящий в патрульной машине, оформляет. Так удобнее, и до сих пор не было ни одного решения суда, в котором такой способ работы вызвал бы сомнения. Поэтому суд нарушения не увидел, оставив решение в силе. Тогда адвокат Ваганова обратился в ВС.

В своем заявлении он пишет, что приказ МВД № 676 и постановление № 475 в совокупности создают «правовую неопределенность и возможность произвольного толкования». Формулировки нечеткие, и непонятно, могут ли два инспектора проверять водителя и подписывать акт или это должен делать один сотрудник. Верховный суд рассмотрит этот иск в конце июля.

Между тем, оспариваемый 676-й приказ МВД ведомство уже планировало откорректировать с учетом правоприменительной практики и уже подготовило проект документа, в котором инспектор будет заверять проведенное освидетельствование без указания, кем проводилась процедура.

Оказывается, и за грязный номер можно лишиться прав, при определенных обстоятельствах.



Фото: Depositphotos