Российским моделям собираются поднять цену. Но у них будут очень сильные иностранные соперницы.

Материалы по теме АВТОВАЗ будет выпускать простые автомобили и «подороже»

АВТОВАЗ объявил, что начиная с 2023 года планирует вывести бренд Lada в более высокий ценовой сегмент. Первым этапом станет выход цен Lada на уровень от 1 млн рублей, вторым — от 1,2 млн. Аналитики онлайн-агрегатора Autospot.ru определили 12 главных конкурентов из самых продаваемых сейчас онлайн машин, с которыми «другим Lada» придется бороться за покупателей.

Для этого они изучили результаты онлайн-продаж на своей интернет-площадке, объединяющей предложения о продаже машин от свыше 900 дилеров из 46 городов страны.

Таким образом выявили 12 моделей — основных соперниц будущих Lada. Среди них оказались те, что не только будут бороться за покупателя с подорожавшими моделями АВТОВАЗа после апгрейда их линейки, но и соперничают уже с нынешними тольяттинскими автомобилями. На долю «конкурентной дюжины» приходится 30,76% сделок, совершенных практически за 6 месяцев на площадке, а это почти каждый третий проданный через интернет в стране автомобиль.

Самые популярные

Из них 17,21% — на счету всего трех моделей: кроссовера Hyundai Creta c долей 8,42%, седана Hyundai Solaris (4,67%) и седана Volkswagen Polo (4,12%). При этом тройка лидеров по доле текущих продаж даже сейчас вовсе не самая доступная по цене: 1 127 000, 870 000 и 957 900 рублей соответственно (при составлении рейтинга учитывались цены на начальные версии автомобилей).

Самые бюджетные

А вот тройка самых недорогих, а значит, самых опасных соперников Lada. выглядит так: Renault Logan (от 714 000 рублей), Renault Sandero (730 000 рублей) и Chevrolet Cobalt (779 900 рублей). Подорожавшим Lada будет непросто тягаться с этими конкурентами, которые пользуются репутацией неубиваемых автомобилей. Да и простота их мнимая, у каждого есть ряд серьезных преимуществ. Например, классический городской седан Chevrolet Cobalt с двигателем 1,5 л (106 л.с.) в своем размерном В-классе выделяется наличием 6-ступенчатой АКП и одним из самых больших в сегменте багажником — 563 л.

Опасная «шестерка»

Остальные шесть участников «конкурентной дюжины» также выглядят серьезными соперниками будущих Lada. Например, у занимающего 4-е место рейтинга субкомпактного городского Kia Picanto (от 849 900 рублей) это возможность парковаться буквально «на пятачке». У № 7, лифтбека Skoda Rapid (937 000 рублей), это пятая дверь, поднимающаяся вместе со стеклом и открывающая большой погрузочный проем.

Каждая из этих шести машин совсем недавно пережила обновление. А это значит как минимум то, что нынешняя цена кардинально расти на эти модели не будет. Речь о Kia Rio (909 000 рублей), Renault Duster (993 000 рублей), Chery Tiggo 4 (1 129 900 рублей) и Renault Kaptur (от 1 192 000 рублей).

ТОП-12 будущих конкурентов Lada

Марка, модель Цена на Autospot.ru (от руб.) Renault Logan 714 000 Renault Sandero 730 000 Chevrolet Cobalt 779 900 Kia Picanto 849 900 Hyundai Solaris 870 000 Kia Rio 909 000 Škoda Rapid 937 000 Volkswagen Polo 957 900 Renault Duster 993 000 Hyundai Creta 1 127 000 Chery Tiggo 4 1 129 900 Renault Kaptur 1 192 000

Фото: Depositphotos, Unsplash

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