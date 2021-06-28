АВТОВАЗ объявил, что начиная с 2023 года планирует вывести бренд Lada в более высокий ценовой сегмент. Первым этапом станет выход цен Lada на уровень от 1 млн рублей, вторым — от 1,2 млн. Аналитики онлайн-агрегатора Autospot.ru определили 12 главных конкурентов из самых продаваемых сейчас онлайн машин, с которыми «другим Lada» придется бороться за покупателей.
Для этого они изучили результаты онлайн-продаж на своей интернет-площадке, объединяющей предложения о продаже машин от свыше 900 дилеров из 46 городов страны.
Таким образом выявили 12 моделей — основных соперниц будущих Lada. Среди них оказались те, что не только будут бороться за покупателя с подорожавшими моделями АВТОВАЗа после апгрейда их линейки, но и соперничают уже с нынешними тольяттинскими автомобилями. На долю «конкурентной дюжины» приходится 30,76% сделок, совершенных практически за 6 месяцев на площадке, а это почти каждый третий проданный через интернет в стране автомобиль.
Самые популярные
Из них 17,21% — на счету всего трех моделей: кроссовера Hyundai Creta c долей 8,42%, седана Hyundai Solaris (4,67%) и седана Volkswagen Polo (4,12%). При этом тройка лидеров по доле текущих продаж даже сейчас вовсе не самая доступная по цене: 1 127 000, 870 000 и 957 900 рублей соответственно (при составлении рейтинга учитывались цены на начальные версии автомобилей).
Самые бюджетные
А вот тройка самых недорогих, а значит, самых опасных соперников Lada. выглядит так: Renault Logan (от 714 000 рублей), Renault Sandero (730 000 рублей) и Chevrolet Cobalt (779 900 рублей). Подорожавшим Lada будет непросто тягаться с этими конкурентами, которые пользуются репутацией неубиваемых автомобилей. Да и простота их мнимая, у каждого есть ряд серьезных преимуществ. Например, классический городской седан Chevrolet Cobalt с двигателем 1,5 л (106 л.с.) в своем размерном В-классе выделяется наличием 6-ступенчатой АКП и одним из самых больших в сегменте багажником — 563 л.
Опасная «шестерка»
Остальные шесть участников «конкурентной дюжины» также выглядят серьезными соперниками будущих Lada. Например, у занимающего 4-е место рейтинга субкомпактного городского Kia Picanto (от 849 900 рублей) это возможность парковаться буквально «на пятачке». У № 7, лифтбека Skoda Rapid (937 000 рублей), это пятая дверь, поднимающаяся вместе со стеклом и открывающая большой погрузочный проем.
Каждая из этих шести машин совсем недавно пережила обновление. А это значит как минимум то, что нынешняя цена кардинально расти на эти модели не будет. Речь о Kia Rio (909 000 рублей), Renault Duster (993 000 рублей), Chery Tiggo 4 (1 129 900 рублей) и Renault Kaptur (от 1 192 000 рублей).
ТОП-12 будущих конкурентов Lada
|
Марка, модель
|
Цена на Autospot.ru (от руб.)
|
Renault Logan
|
714 000
|
Renault Sandero
|
730 000
|
Chevrolet Cobalt
|
779 900
|
Kia Picanto
|
849 900
|
Hyundai Solaris
|
870 000
|
Kia Rio
|
909 000
|
Škoda Rapid
|
937 000
|
Volkswagen Polo
|
957 900
|
Renault Duster
|
993 000
|
Hyundai Creta
|
1 127 000
|
Chery Tiggo 4
|
1 129 900
|
Renault Kaptur
|
1 192 000
Фото: Depositphotos, Unsplash
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