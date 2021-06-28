Компания Suzuki рассказала о новой системе полного привода

Четыре режима движения, и каждый протестирован в жестких условиях.

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В этом году компания Suzuki отмечает 51 год с момента появления своей первой системы полного привода — в 1970 году родился внедорожник Jimny. По этому поводу специалисты компании рассказали от новой системе, получившей название Allgrip Select.

Интересно, что в разработке новинки активно участвовали сотрудники, отвечающие за различные элементы конструкции: коробку передач, привод к колесам, двигатель, тормоза, рулевую систему. Все решения увязывались большой группой специалистов, занимающихся новым поколением Suzuki SX4.

Во главу угла ставились три момента: удовольствие от вождения, безопасность и топливная экономичность. Особое внимание на этапе тестов уделялось тому, чтобы снизить шум работы системы.

Водитель может выбрать один из режимов движения — Auto, Sport, Snow и Lock. Чтобы протестировать первые три режима, испытатели создали условия движения на высокоскоростной трассе, по рельефному покрытию и по снегу — включая отработку старта на заснеженном склоне. Для функции Lock проводился тест на эвакуацию из глубокого снега и грязевых ловушек.

В компании верят, что автомобилисты оценят все, что создатели Allgrip Select пытались в нее заложить. Увидим это уже совсем скоро — на наших тест-драйвах.

Что касается внедорожника Jimny, то его новое поколение совсем недавно обзавелось «облегченной» недорогой версией Jimny Lite.

Фото: Suzuki