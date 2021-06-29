Обновленный Honda Monkey 125: маневренный городской малыш

Мотоцикл 2022 модельного года получил новый двигатель с воздушным охлаждением стандарта Евро-5, 5-ступенчатую коробку передач и реконструированную заднюю подвеску.

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Ретробайки сейчас переживают всплеск интереса, на этой волне Honda решила обновить для Европы свою знаменитую модель Monkey 125.

Honda Monkey — культовый байк, символ 1970-х годов, впервые этот мотоцикл увидел свет в 1961 году и привлек внимание своим оригинальным дизайном, крошечными размерами и сверхлегким весом. К 1969 году диаметр колес Monkey увеличился до 8 дюймов, а в 1970 году мотоцикл стал еще популярнее благодаря установке быстросъемной вилки передней подвески, что позволяло перевозить его в багажнике небольшого автомобиля.

К 1978 году мотоцикл получил топливный бак в форме слезы, а в 2018 году Monkey, сохранив стилистическую концепцию предыдущих версий, задал новое настроение на дорогах Европы. Модель 2022 года получила модернизированный двигатель, трансмиссию с увеличенным числом передач, усовершенствованную подвеску, новые цвета и улучшенные детали экстерьера.

Новый 124-кубовый двухклапанный двигатель с воздушным охлаждением развивает максимальную мощность 10 л.с. С ним мотоцикл развивает максимальную скорость 91 км/ч.

Чтобы двигатель соответствовал экостандарту Евро-5, был установлен новый катализатор меньшего размера, в связи с этим была изменена длина выхлопной трубы. Чтобы создать характерный звук выхлопа и улучшить характеристики двигателя, трехкамерный глушитель был заменен на однокамерный.

Новая 5-ступенчатая коробка передач пришла на смену прежней 4-ступенчатой. Ручное сцепление создает ощущение управления полноразмерным мотоциклом, а 12-дюймовые колеса и маленькая высота Monkey обеспечивают отличную маневренность и легкое вождение в городе, в том числе в пробках.

Мотоцикл очень экономичен — расход бензина на 100 км составляет всего 1,5 литра.

В стандартную комплектацию модели 2022 года входит стальной держатель для мотокофра, в который способен вместить до 3 кг груза.

Monkey 125 2022 модельного года в Европе предложат в трех цветах: Banana Yellow, Pearl Nebula Red и новом Pearl Glittering Blue.

О перспективах появления в России пока ничего не сообщается.

Фото: Honda