Кроссовый байк получил важные обновления — перенастроенную подвеску и новые калибровки блока управления мотором.

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Российское представительство компании Honda представило новый кроссовый мотоцикл, полностью готовый к соревнованиям CRF450RX 2022 модельного года. Как и его собрат CRF450R, байк получил ряд важных усовершенствований.

Новая версия получила обновленную подвеску — передний и задний амортизаторы Showa имеют более жесткое демпфирование, что должно обеспечить более сбалансированную работу. Второе важное обновление — перенастроенный блок управления двигателем.

В общем 449,7-кубовый четырехклапанник Unicam остался прежним, но за счет новой прошивки ЭБУ повысилась отзывчивость мотоцикла в те моменты, когда скорость вращения коленчатого вала находится в районе низких или средних оборотов — в этой зоне инженерам удалось немного поднять крутящий момент. Кроме того, чуть выросла пиковая мощность, достигаемая на 5000 об/мин.

Разработанные в Honda Racing Corporation рама и маятник дают баланс жесткости и геометрию и обеспечивают райдеру быстрое и точное прохождение поворотов. А компактные узкие пластиковые элементы должны дать гонщику чувство комфорта и свободы за рулем, говорят в пресс-службе компании.

Цвет новинки — красный, такой же, как и у «гражданского» собрата CRF300 Rally. Он, кстати, уже запустился в продажу по цене 600 000 рублей.

Фото: Honda