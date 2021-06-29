Subaru подняла цены

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В России подорожали четыре модели Subaru, выяснил портал «Цена Авто» в ходе мониторинга цен на официальных сайтах производителей.

Почти все модели, представленные в нашей стране, во всех комплектациях подорожали на 30 тыс. рублей, то есть на 0,7–1,2%.

Сейчас действуют следующие цены на модели Subaru: Subaru Forester — от 2 499 000 рублей; Subaru WRX — 3 429 000 рублей; Subaru WRX STI — 4 599 900 рублей и Subaru XV — 2 549 000 рублей.

Аналогичный рост цен на Субару был зафиксирован в мае, тогда прибавка была аналогичной — ровно 30 000 рублей.

За январь-май 2021 года в России, согласно АЕБ, реализовано 2806 автомобилей Subaru (+44% к 2020 г.).

И это не последнее подорожание, эксперты предрекают, что в среднем цены до конца года на автомобили вырастут на 10%.



Фото: Subaru