Отмыли Запорожец деда (видео)

Новый хозяин, наконец, узнал, какого цвета салон автомобиля.

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Детейлинг автомобиля — процесс трудоемкий и кропотливый, зато результаты порой бывают впечатляющими. Как в случае с этим видавшим виды Запорожцем 1984 года выпуска. Он достался молодому человеку по наследству, и тот решил его сперва привести в порядок, так как последние лет 17 машина простояла в гараже, и в ней был попросту организован склад ненужных вещей.

На видео полный процесс очистки и полировки лакокрасочного покрытия. Немало грязи накопилось в скрытых полостях за 37 лет, и смотреть, как она уходит, почему-то приятно.

Новым автомобиль, конечно, не стал, но вполне достойный вид приобрел. Хозяин с удивлением обнаружил, что салон машины, оказывается, черный.

А пользователи сразу же стали делиться своими воспоминаниями:

Владимир: «Ностальгия! Был у меня такой же голубенький Зазик 1986 г.в. По проходимости не хуже Нивы. Проблем с ним не знал. Всегда приезжал домой своим ходом!»

Вован: «У меня Запорожка был с пробегом 2700 км, он в гараже у пацана деда простоял 27 лет, вот там был аппарат, даже на заднем сиденье пакет был, и комплект колес родных был на запас — 75 года».

Александр Алиев: «Эх, у меня такой был! Отец мне за три тысячи купил, чтобы ездить научился».

Справка

Детейлинг — комплекс услуг по уходу за автомобилем. Включает в себя ряд процедур, таких как комплексная мойка автомобиля, обезжиривание кузова, очистка чистящей глиной, восстановительная и защитная полировки кузова, полировка передней оптики и задних фонарей, чистка и полировка дисков, химчистка салона, багажного и моторного отсека, нанесение на поверхность кузова защитных покрытий и т. д.

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Видео: YouTube