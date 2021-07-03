Коллеги недоумевают: зачем Бут сам готовит, ведь проще и дешевле поесть на заправке. Пока не попробуют его блюда.

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50-летний водитель грузовика решил не превращаться в «стереотипного полноватого дальнобойщика», поэтому сам готовит в своем автомобиле полезные и вкусные блюда. А иногда балует себя и деликатесами.

Роберт Бут из Дувра — водитель фуры с сердцем шеф-повара высокой кухни. В один прекрасный день он отказался от жирного фаст-фуда и пирожков на станциях техобслуживания.

Еду он готовит в мультиварке, привязанной к пассажирскому сиденью, и в походной печи.

Его творения включают рыбное карри Гоа, куриную арабьяту и лингвини с копчеными устрицами и семенами фенхеля, карри из цветной капусты и орехов кешью, колбасу и запеканку из чечевицы, куриные эскалопы в лимоне со спаржей и чесночным пюре, гуляш и кисло-сладкий тофу, и даже чизкейк.

Он признает, что иногда ему приходится проявлять изобретательность с ингредиентами, он идет на все, чтобы почувствовать вкус.

Отец двоих детей, который теперь известен как «сказочный дальнобойщик» благодаря своим кулинарным навыкам, тратит всего 20 фунтов стерлингов (2 тыс. руб.) в неделю на свежие ингредиенты. В то время как средние расходы на обед на станции техобслуживания, по его словам, составляют около 10 фунтов стерлингов (1 тыс. руб.) за одно посещение.

«Если я вижу новый рецепт, я думаю, как приспособить его для готовки в грузовике», — признается он.

Поскольку у дальнобойщиков принято держаться на стоянках вместе, он иногда угощает коллег своей стряпней и уверяет, что еще никто не отравился.

«Это просто доказывает, что в ограниченном пространстве и с ограниченным оборудованием можно готовить хорошую и здоровую пищу. Если я могу это сделать, то смогут и все», — уверяет Роберт.

Для самого красивого водителя грузовика не нашлось одежды нужного размера.

Фото: Фейсбук/Fairy Trucker