УАЗ анонсировал «экономичные» версии внедорожников (да, бывают и такие)

Продукция Ульяновского автозавода не славится топливной экономичностью. В компании анонсировали выход битопливного внедорожника и пикапа. Отмечается, что оборудование обоих автомобилей идентично, но есть и определенное отличие.

Не исключено, что разница заключается в емкости ГБО. У Патриота объем составляет 160 литров, у Пикапа — 100–200 литров (в зависимости от варианта исполнения). Модели с приставкой CNG способны работать как на бензине, так и на сжатом природном газе.

Подробности о новых модификациях Патриота и Пикапа пока не раскрываются. Очевидно, что совсем скоро начнется прием заявок на производство метанового Патриота. Тогда же будут объявлены и прайсы. Продажи аналогичного Пикапа должны стартовать после выхода флагманского внедорожника.

На самом деле двухтопливные Патриот и Пикап получили Одобрение типа транспортного средства еще в 2020 году. Машины предлагаются с 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-409051, он же ЗМЗ-Про. Мощность мотора снижена с 150 до 128 л. с., крутящий момент — с 235 до 196 Нм. Также CNG—версии моделей оснащены оригинальными форсунками и иным блоком управления.

Прототип битопливного Патриота, построенный в 2016 году, оказался на 24% экономичнее обычного именно за счет меньшей стоимости топлива. Тогда пробег внедорожника на газе при полной заправке трех баллонов составил 250 километров.