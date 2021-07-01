Реальный трансформер: самолет превращается в автомобиль за 2 минуты

Полет занял чуть более получаса, после чего самолет превратился в автомобиль и выехал из аэропорта на улицы.

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Перелет между двумя аэропортами в Словакии — из Нитры и Братиславу — совершил изобретатель Стефан Кляйн на созданном им самолете-автомобиле AirCar Prototype 1. Междугородний перелет занял 35 минут. Расстояние между этими населенными пунктами по воздуху составляет около 74 км.

После завершения полета аппарат менее чем за три минуты трансформировался в автомобиль — крылья автоматически сложились по бортам, а хвост «поджался», превратившись во внушительное антикрыло. Когда трансформация была окончена, Кляйн выехал из аэропорта и прокатился по улицам Братиславы.

Обратная трансформация (из автомобиля в самолет) занимает 2 минуты 15 секунд, для взлета нужна небольшая полоса, а на борт AirCar берет двух человек — столько мест в его кокпите. AirCar Prototype 1 оснащен двигателем BMW объемом 1,6 литра и мощностью 160 л.с., несъемным винтом и баллистическим парашютом. Снаряженная масса аппарата составляет 1200 кг. Это не первый полет AirCar — до этого Prototype 1 налетал 40 часов в режиме тестов, где проверялись, в частности, устойчивость и маневренность.

AirCar Prototype 1 может летать на высоте до 2,5 км с максимальной скоростью 190 км/ч. На второй прототип планируют поставить 300-сильный двигатель, приводящий винт переменного шага. Это должно обеспечить воздушную скорость до 300 км/ч и дальность полета до 1000 км.

В компании Klein Vision говорят, что рейс из Нитры и Братиславу открыл эру двухрежимных транспортных средств и вернул человеку свободу, изначально приписываемую автомобилям.

Разработку летающего автомобиля сейчас ведут несколько компаний, в частности Hyundai.

Фото: Klein Vision

Видео: Youtube / KleinVision