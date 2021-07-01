Ночная погоня: водитель решил, что он в GTA (видео)

Он сказал, что не сталкивал полицейских с дороги, а лишь «припугивал», чтобы те затормозили.

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Вблизи города Шелехова Иркутской области полицейские обратили внимание на движущийся со включенной аварийкой ВАЗ-2104. Водитель проигнорировал требование об остановке и прибавил скорость. Сотрудники ГИБДД начали преследование, которое продолжалось до Иркутска.

Нарушитель на большой скорости въехал на ночные улицы столицы региона, а к преследующим его полицейским присоединились два экипажа отдельного батальона ДПС. Водитель продолжал демонстрировать крайне опасную езду, но вскоре его удалось оттеснить во дворы, где его автомобиль пробил металлическое заграждение, спрыгнул на парковку и врезался в забор.

После этого в патрульной машине между инспектором и задержанным состоялся такой диалог.

— Вы, наверное, подумали, что как в GTA?

— Ну, да... Хотя в GTA я не очень любитель — так, брат играл, а я смотрел.

— Но ехали вы очень опасно.

— Ну да. Но я сам осознавал это прекрасно...

— А с дороги-то вы зачем нас сталкивали?

— Да я не сталкивал, я припугивал — наоборот, чтобы вы притормозили.

У 26-летнего водителя Лады обнаружились явные признаки опьянения, а вот водительских прав не нашлось, сообщает сайт МВД Медиа. В машине с ним ехал его знакомый. От медицинского освидетельствования лихач отказался. В отношении него составили протокол за отказ, а также за управление машиной без удостоверения, невыполнение требований об остановке и отсутствие регистрации автомобиля.

А в Ачинске задержанный нетрезвый любитель быстрой езды сетовал на то, что от полиции нельзя убежать, как в фильмах.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Видео: Youtube / МВД Медиа